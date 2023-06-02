Роберт Де Ниро отреагировал на новость о беременности девушки Аль Пачино (видео)

83-летний Аль Пачино ждет четвертого ребенка от своей 29-летней возлюбленной.

79-летний американский актер Роберт Де Ниро отреагировал на новость о том, что его коллега по цеху, 83-летний Аль Пачино в четвертый раз станет отцом.

В то время как новорожденная Джиа является седьмым ребенком для Де Ниро, наследник Пачино от 29-летней Нур Альфаллах станет для него четвертым. Когда ведущая спросила актера, есть ли у него возможность поздравить коллегу, Де Ниро ответил: "Еще нет. Я только что услышал об этом… Но хорошо для него".

Относительно того, как он снова стал отцом, Де Ниро рассказал, что это придало ему немного упругости.

Аль Пачино и Нур Альфаллах Фото: Getty Images

"Ну, это помогает", — сказал он, отметив, что "я не занимаюсь тяжелой атлетикой, признаюсь, но я стараюсь. Не то, чтобы я не делал этого много лет, но я стараюсь изо всех сил".

Тем не менее, рождение ребенка — это "прекрасно", — поделился он. "Оно просто [это] волшебное, маленькое невинное существо. Просто невероятно".

Буквально несколько недель назад звезда фильма "Стажер" объявив, что ему родила седьмого ребенка его партнер Тиффани Чен.

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Напомним, Роберт Де Ниро официально вывел в свет свою девушку Тиффани Чен во время Каннского кинофестиваля-2023.

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