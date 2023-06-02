Киану Ривз вышел на красную дорожку со своей бывшей девушкой

Киану и София встречались около года, но расстались.

58-летний голливудский актер Киану Ривз появился на вечеринке в The Londoner Hotel, посвященной 100-летию японского бренда виски Suntory, в рекламе которого недавно снялся. На ковровую дорожку он вышел в компании режиссера Софии Копполы, они вместе работали над созданием видео.

Киану выглядел стильно и непринужденно в черном костюме, коричневых ботинках и с распущенными волосами. София надела кремовую блузку с рукавом три четверти и элегантные черные брюки. Образ завершили черно-белые туфли-лодочки.

В качестве украшений Коппола выбрала золотые браслеты на запястье.

Актер и его бывшая возлюбленная София Коппола Фото: Getty

Актер появляется в короткометражном фильме "День годовщины Сантори", снятом Софией, и в документальном сериале "Природа и дух Японии", снятом Романом Копполой в сотрудничестве с Suntory. В рекламе этого виски Ривз впервые был замечен в 1992 году, и новая кампания знаменует возобновление его сотрудничества с Suntory.

И которкометражка, и документалка "исследуют культуру японского виски, вдохновленную гармонией с природой (ва), возвышенную благодаря японскому мастерству (монодзукури) и являющуюся подлинным японским культурным опытом (омотенаси)".

Киану и София впервые познакомились в 1992 году на съемках фильма "Дракула", который режиссировал Фрэнсис Форд Коппола, отец девушки. Юная София, не стремившаяся выделяться на фоне других девушек, покорила молодого актера своей скромностью, сдержанностью и умом. У нее был необычный взгляд на вещи, безупречный вкус и задатки режиссера, которые успешно раскрылись в дальнейшем, несмотря на монументальность отца и частые с ним сравнения. А еще девушка не гналась за популярностью и постоянно "витала в облаках". Ривз был сражен. В течение года они встречались, однако по завершении съемок София приняла решение расстаться. Вскоре она вышла замуж за Спайка Джонса.

Ранее Фокус писал, что Киану Ривз вернулся в рок-группу, в которой играл более 20 лет назад.