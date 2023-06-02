Бена Аффлека заметили на прогулке с сыном (фото)

Перед этим Джей Ло и Аффлек переехали в роскошное поместье за 60 млн долларов.

50-летний американский актер Бен Аффлек был замечен на прогулке с сыном. Об этом пишет Daily Mail.

Звезду фильма "Потерянная" заметили в Санта-Монике с его 11-летним сыном Сэмюэлем после того, как Аффлек и Джей Ло окончательно сделали выбор в пользу элитного жилья за 60 млн долларов.

Звездный отец и его наследник были подмечены, когда они наслаждались напитками Starbucks и проводили время вместе.

Аффлек был в белой базовой футболке и темно-синей бейсболке от своей продюсерской компании Artists Equity. Он также надел светло-серый бомбер.

Свой образ муж Дженнифер Лопес дополнил светло-голубыми джинсами и кроссовками Nike для вечерней прогулки.

Его сын Сэмюэль был одет в зеленую футболку-поло, темно-синие брюки и сине-зеленые кроссовки.

Бен Аффлек с сыном

Сэмюэль – сын Бена Аффлека от его союза с актрисой Дженнифер Гарнер. Они также воспитывают дочерей Вайолет и Серафину. Сейчас оскароносный актер женат на певице Дженнифер Лопес. Общих детей у звездной пары нет.

Напомним, Дженнифер Лопес была замечена с дочерью возле дома бывшей жены Бена Аффлека.

Также Фокус писал о романтическом шоппинге Джей Ло и Бена Аффлека.