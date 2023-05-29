Дженнифер Лопес с дочерью заметили у дома бывшей жены Бена Аффлека

Ради детей бывшая и нынешняя жены Бена Аффлека пытаются сохранять дружеские отношения.

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53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес встретилась с бывшей женой своего мужа Бена Аффлека, Дженнифер Гарнер. Ее заметили вместе с дочерью Эмме возле дома Гарнер, пишет Daily Mail.

Артистка привезла дочь к детям своего мужа, которые остались жить с матерью: 17-летней Серафине, 14-летней Вайолет и 11-летнему Сэємюэлю. Несмотря на сложившиеся обстоятельства Дженнифер бывшая и нынешняя стараются сохранять дружеские отношения ради детей, поэтому часто встречаются. Более того, на прошлой неделе Гарнер, Лопес и Аффлек посетили школьный спектакль Серафины.

Дженнифер описала дружбу подростков как "эмоциональный переход".

"Мы переехали вместе. Дети стали жить вместе. Это был своего рода эмоциональный переход, но в то же время все ваши мечты сбываются", – заявляла певица.

Также Лопес похвалила Гарнер за то, что та – хорошая мать, и вместе с Беном они воспитали хороших детей.

Сам Бен ранее восхищался своей экс-супругой и признался, что был счастлив остаться с ней в хороших отношениях до конца жизни.

"Когда у вас есть дети от кого-то, вы связаны с ними навсегда. И мне очень повезло, что она мать моих детей. Наш брак не удался, и это сложно. Мы оба действительно считаем, что для детей важно видеть, как их родители уважают друг друга и ладят, вместе они или нет. Для моих детей важно знать, что я уважаю и забочусь о Джен, и она относится ко мне так же".", – подчеркнул Аффлек. С Гарнер он развелся в 2018-м.

Ранее Фокус писал, что Аффлек оскорбил Гарнер тем, что заявил: если бы он остался с ней в браке, то не бросил бы пить.