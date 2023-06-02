Больше нарядов и позитива. Вышел новый трейлер "И просто так" с Сарой Джессикой Паркер

Второй сезон сиквела культового сериала "Секс в большом городе", судя по трейлеру, будет больше похож на оригинал.

Вышел первый полноценный трейлер второго сезона сериала "И просто так", который является сиквелом шоу "Секс в большом городе". Если первый сезон поразил смертью мистера Бига в первой же серии, то второй – явно выйдет более позитивным. Ведь Кэрри начнет встречаться с Эйданом. Об этом пишет People.

"Вы не двигаетесь дальше, потому что готовы. Ты идешь дальше, потому что ты вырос из того, кем был раньше", — говорит Кэрри в начале трейлера.

Трейлер сериала "И просто так"

Позже Кэрри рассказывает своим подругам Миранде Хоббс (Синтия Никсон) и Шарлотте Йорк (Кристин Дэвис), что у нее все хорошо после того, как она провела "весь первый год" после смерти мистера Бига.

После Кэрри заявляет, что "жизнь слишком коротка, чтобы не попробовать что-то новое" и встречается с еще одним своим бывшим бойфрендом – Эйданом Шоу (Джон Корбетт), за которого она чуть не вышла замуж когда-то.

Создатели сериала сразу отметили, что герой Корбетта в разводе. Ведь ранее он был женат и у него был ребенок.

"Эй, незнакомец. Помнишь меня? Потому что если это все еще твоя электронная почта, то это я — Кэрри. Я как раз думала о тебе на днях. И мне было интересно, как ты. Итак, как дела?", — пишет Кэрри письмо бывшему парню и после они встречаются в ресторане.

Миранда также готова попробовать что-то новое, поскольку она переезжает в Лос-Анджелес, чтобы быть с Че Диасом (Сара Рамирес). Однако их калифорнийская мечта недолговечна, поскольку она начинает сомневаться в их отношениях.

Также изменения коснутся Шарлотты, которая получит новое предложение о работе.

Судя по трейлеру, новый сезон будет больше напоминать оригинал. Кэрри будет чаще менять наряды и диалоги будут меньше напоминать сводки новостей. Словом, второй сезон обещает быть более легким и позитивным.

Трейлер появился всего через день после того, как НВО MAX подтвердил, что Ким Кэттролл появится во втором сезоне в роли ее культового персонажа Саманты Джонс.

Сообщается, что в эпизодической роли в финале второго сезона персонаж Ким будет разговаривать с Кэрри по телефону. Согласно сюжету, она живет в Лондоне и Кэрри общалась с ней сообщениями.

Согласно Variety, Кэтролл снялась в эпизодической роли 22 марта в Нью-Йорке, не видя звезд сериала и не разговаривая с ними.

Сообщается, что она также не общалась с создателем сериала Майклом Патриком Кингом. Тем не менее, она была одета знаменитым дизайнером "Секса в большом городе" Патрицией Филд для этого крохотного эпизода.