Ким Кэтролл в роли Саманты Джонс вернется в продолжение "Секса в большом городе"

Сцена с Кэтролл не выйдет в эфир не раньше августа.

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66-летняя актриса Ким Кэтролл, которая в свое время сыграла Саманту Джонс в культовом сериале "Секс в большом городе", таки появится в продолжении саги под названием "И просто так", сообщает Variety. По информации издания, Кэтролл повторит свою культовую роль в финале второго сезона.

Однако сильно радоваться рано, поскольку воссоединения четверки, о котором так мечтают фанаты сериала, не будет. Она появится там буквально на пару минут, а сцена с ней снималась отдельно. Согласно источникам, Кэтролл сняла свой диалог 22 марта в Нью-Йорке, не видя и не разговаривая ни со звездами сериала, включая Сару Джессику Паркер, ни с шоураннером "И просто так" Майклом Патриком Кингом.

В сцене Саманта, которая в сериале переехала в Лондон, разговаривает по телефону с Кэрри Брэдшоу. В первом сезоне "И просто так" Кэрри пообщалась с Самантой по переписке, а в финале они договорились встретиться, чтобы помириться.

Над образом для Саманты поработала художник по костюмам "Секса в большом городе" Патриция Филд. Последняя, кстати, не участвует в работе над новым проектом.

Появление Кэтролл в роли Саманты пока не будет продолжением персонажа. Тем не менее возвращение Саманты в любой форме, безусловно, взбудоражит фанатов "Секса в большом городе", которые требовали хотя бы мельком увидеть ее.

Сериал "Секс в большом городе" транслировался на канале HBO в течение шести лет: с 1998 по 2004 год, и привел к созданию двух фильмов. Кэтролл публично объявила в 2016 году, что она закончила играть Саманту, когда не почувствовала, что сценарий для предлагаемого третьего фильма соответствует ее персонажу.

"Я бы предпочла, чтобы у всех нас было какое-то событие, гарантирующее выход третьего фильма. Этого не произошло", – заявила она. Решение Ким Кэтролл покинуть сериал привело к публичному конфликту с Паркер. Когда Кинг и Паркер перезапустили "Секс в большом городе" как новый сериал для тогдашнего HBO Max в 2021 году, актрисе не предложили повторить роль Саманты. Вместо этого в шоу пришли другие персонажи.

Сейчас Ким играет акулу косметической индустрии в драме Netflix "Гламурная", премьера которой состоится 22 июня.

Премьера второго сезона "И просто так" также запланирована на 22 июня, но сцена с Кэтролл в роли Саманты не выйдет в эфир до августа.

Ранее Фокус писал, что Ким совершила редкий выход в свет в компании своего бойфренда.