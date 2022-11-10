Pвезда сериала "Секс в большом городе" Ким Кэтролл совершила редкий выход в свет

Актриса совершила редкий выход в свет в компании своего бойфренда.

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66-летняя англоканадская актриса Ким Кэттролл посетила церемонию вручения премии "Женщина 2022 года" по версии издания Glamour. Об этом сообщает DailyMail.

Звезда сериала "Секс в большом городе" на церемонии в Лондоне была награждена наградой Screen Icon Award.

Ким выглядела на ковровой дорожке действительно потрясающе, надев мини-платье от бренда David Koma с эффектной отделкой палетками на груди. Образ она завершила классическими туфлями с открытым носом, массивным кольцом и серьгами из комплекта.

На церемонию Кэтролл пришла со своим бойфрендом, с которым встречается уже около четырех лет — сотрудником ВВС Расселом Томасом. Пара вместе появляется крайне редко, но Ким не скрывает эти отношения.

Ранее мы сообщали, что появились первые кадры со съемок второго сезона продолжения сериала "Секс в большом городе". Снимками в интересном аутфите поделилась в своих соцсетях главная героиня картины Керри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер).

Также Фокус писал, что огливудская актриса Ким Кэттролл, известная по роли Саманты в сериале "Секс в большом городе", снялась в рекламной кампании онлайн-платформы для покупки вещей люксовых брендов Farfetch