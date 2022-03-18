Ким Кэттролл стала лицом рекламной кампании Farfetch

Голивудская актриса Ким Кэттролл, известная по роли Саманты в сериале "Секс в большом городе", снялась в рекламной кампании онлайн-платформы для покупки вещей люксовых брендов Farfetch

65-летняя актриса Ким Кэттролл, известная по роли Саманты в сериале "Секс в большом городе", стала лицом рекламной кампании Farfetch, в которой она снялась вместе с актером Джошем Хартнеттом и музыкантами Стивом Лейси и Марией Изабель.

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Для рекламы собрали людей разных возрастов, чтобы показать, как мода объединяет и дает каждому свободу быть собой.

"Речь идет о свободе носить то, что вы хотите, для себя. Все это ремикс,— сказал Роноджой Дам, старший глобальный директор по бренду Farfetch.

Саманта примерила несколько разных образов с топовыми вещами модельного ряда, среди которых золотой тренч Khaite из блестящего сатина с широкими лацканами, а также представила один из самых востребованных аксессуаров этой весны — треугольную сумку Prada.

Напомним, актриса не принимала участия в съемках продолжения "Секса в большом городе" — сериале "И просто так". Ходили слухи, что Ким Кэттролл отказалась от роли из-за трудных отношений со звездой сериала Сарой Джессикой Паркер. В то же время именно по совету Кэттролл в продолжении "Секса в большом городе" появился трансгендерный персонаж, заменивший Саманту, стендап-комик Че Диас.

Как писал ранее Фокус, этой зимой мир увидел сиквел "Секса в большом городе" сериал "И просто так". Зрители неоднозначно отреагировали на продолжение культового сериала, из-за чего почти каждую новую серию сопровождали разные скандалы.