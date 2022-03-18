Кім Кеттролл стала обличчям рекламної кампанії Farfetch

Голлівудська акторка Кім Кеттролл, відома за роллю Саманти в серіалі "Секс у великому місті", знялася в рекламній кампанії онлайн-платформи для покупки речей люксових брендів Farfetch.

65-річна акторка Кім Кеттролл, відома за роллю Саманти в серіалі "Секс у великому місті", стала обличчям рекламної кампанії Farfetch, у якій вона знялася разом з актором Джошем Хартнеттом та музикантами Стівом Лейсі та Марією Ізабель.

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Для реклами зібрали людей різного віку, щоб показати, як мода об'єднує і дає кожному свободу бути собою.

"Йдеться про свободу носити те, що ви хочете, для себе. Усе це ремікс, — сказав Роноджой Дам, старший глобальний директор з бренду Farfetch.

Саманта приміряла кілька різних образів з топовими речами модельного ряду, серед яких золотий тренч Khaite з блискучого сатину з широкими лацканами, а також представила один з найпопулярніших аксесуарів цієї весни — трикутну сумку Prada.

Нагадаємо, акторка не брала участі у зйомках продовження "Сексу у великому місті" — серіалі "І просто так". Ходили чутки, що Кім Кеттролл відмовилася від ролі через важкі стосунки із зіркою серіалу Сарою Джессікою Паркер. У той же час, саме за порадою Кеттролл у продовженні "Сексу у великому місті" з'явився трансгендерний персонаж, який замінив Саманту, стендап-комік Че Діас.

Як писав раніше Фокус, цієї зими світ побачив сиквел "Сексу у великому місті", серіал "І просто так". Глядачі неоднозначно відреагували на продовження культового серіалу, через що майже кожну серію супроводжували різні скандали.