Зірка серіалу "Секс і місто" Кім Кетролл здійснила рідкісний вихід у світ

Акторказробила рідкісний вихід у світ у компанії свого бойфренда.

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66-річна англо-канадська акторка Кім Кеттролл відвідала церемонію вручення премії "Жінка 2022 року" за версією видання Glamour. Про це повідомляє DailyMail.

Зірку серіалу "Секс і місто" на церемонії в Лондоні нагородили нагородою Screen Icon Award.

Кім мала на килимовій доріжці дійсно приголомшливий вигляд, одягнувши мінісукню від бренду David Koma з ефектним оздобленням блискітками на грудях. Образ вона завершила класичними туфлями з відкритим носом, масивним кільцем і сережками з комплекту.

На церемонію Кетролл прийшла зі своїм бойфрендом, із яким зустрічається вже близько чотирьох років, — співробітником ВПС Расселом Томасом. Пара разом з'являється дуже рідко, але Кім не приховує ці стосунки.

Раніше ми повідомляли, що з'явилися перші кадри зі зйомок другого сезону продовження серіалу "Секс і місто". Знімками в цікавому аутфіті поділилася у своїх соцмережах головна героїня стрічки Керрі Бредшоу (Сара Джессіка Паркер).

Також Фокус писав, що голівудська акторка Кім Кеттролл, відома за роллю Саманти в серіалі "Секс і місто", знялася в рекламній кампанії онлайн-платформи для покупки речей люксових брендів Farfetch.