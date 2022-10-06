З'явилися перші кадри зі зйомок другого сезону продовження "Сексу у великому місті" (фото)

Картину планують випустити на початку 2023.

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З'явилися перші кадри зі зйомок другого сезону продовження серіалу "Секс у великому місті". Знімками в цікавому аутфіті поділилася у своїх соцмережах головна героїня картини Керрі Бредшоу (Сара Джессіка Паркер).

57-річна американська акторка показала, у якому образі постане у другій частині "І просто так". Зокрема до свого гардеробу головна модниця Нью-Йорка додала трендову сумку у формі голуба від JW Anderson.

"@justlikethatmax Перший екстер'єр. Вулиці Нью-Йорка. X, SJ", — підписала публікацію Сара Джессіка Паркер.

[ + – ] Сара Джессіка Паркер

Також акторка продемонструвала туфлі на високих підборах, які вона поєднала зі світлими шкарпетками.

[ + – ] Сара Джессіка Паркер

У першому сезоні продовження культового серіалу про трьох подруг з Нью-Йорка Керрі Бредшоу переживала втрату свого коханого, містера Біга, якого зіграв скандальний Кріс Нот. Одразу після виходу перших серій "І просто так" актора звинуватили у сексуальному насиллі кілька жінок, що сам Нот заперечував.

[ + – ] Кадри зі зйомок другого сезону "І просто так"

Очікується, що картина вийде на широкі екрани на початку 2023. У грудні минулого року фанати серіалу мали змогу переглянути десять епізодів.

Також повідомлялося, що до основного акторського складу у другому сезоні "І просто так" приєднається Ейдан — другий важливий чоловік у житті Керрі Бредшоу, за якого вона ледь не вийшла заміж.

Нагадаємо, Сара Джессіка Паркер вийшла у світ з двома доньками-близнючками.

Також Фокус писав про образ Керрі Бредшоу, який повторила шведська модель Ельза Госк.