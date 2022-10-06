Появились первые кадры со съемок второго сезона продолжения "Секса в большом городе" (фото)

Картину планируют выпустить в начале 2023.

Related video

Появились первые кадры со съемок второго сезона продолжения сериала "Секс в большом городе". Снимками в интересном аутфите поделилась в своих соцсетях главная героиня картины Керри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер).

57-летняя американская актриса показала, в каком образе предстанет во второй части "И просто так". В частности, к своему гардеробу главная модница Нью-Йорка добавила трендовую сумку в форме голубя от JW Anderson.

"@justlikethatmax Первый экстерьер. Улицы Нью-Йорка. X, SJ", — подписала публикацию Сара Джессика Паркер.

[ + – ] Сара Джессика Паркер

Также актриса продемонстрировала туфли на высоком каблуке, которые она соединила со светлыми носками.

[ + – ] Сара Джессика Паркер

В первом сезоне продолжения культового сериала о трех подругах из Нью-Йорка Керри Брэдшоу переживала потерю своего возлюбленного, мистера Бига, которого сыграл скандальный Крис Нот. Сразу после выхода первых серий "И просто так" актера обвинили в сексуальном насилии несколько женщин, что сам Нот отрицал.

[ + – ] Кадры со съемок второго сезона "И просто так"

Ожидается, что картина выйдет на широкие экраны в начале 2023. В декабре прошлого года фанаты сериала смогли посмотреть десять эпизодов.

Также сообщалось, что к основному актерскому составу во втором сезоне "И просто так" присоединится Эйдан — второй важный мужчина в жизни Керри Брэдшоу, за которого она едва не вышла замуж.

Напомним, Сара Джессика Паркер вышла в свет с двумя дочерьми-близнецами.

Также Фокус писал об образе Керри Брэдшоу, который повторила шведская модель Эльза Хоск.