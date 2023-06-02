Чтец по губам выяснил, о чем говорили Кейт Миддлтон и королева Рания на свадьбе принца Хусейна

Они обсуждали недавнюю коронацию, детей Кейт и Уильяма, а потом Рания призналась, что ей нужен отпуск.

В Иордании прошла свадьба принца Хусейна и его возлюбленной Раджвы Аль-Саиф. И на торжество собрались королевские особы со всего мира. Из Великобритании приехали Кейт Миддлтон и принц Уильям, а также принцесса Беатрис и ее муж Эдоардо Мапелли-Моцци. Свадьбу транслировали многие телеканалы, но вот о чем беседовали гости с королевой Ранией и королем Абдаллой, осталось тайной. Впрочем, раскрыть ее помогли чтецы по губам. Об этом пишет Daily Mail.

Принц и принцесса Уэльские отправились в Иорданию, где Кейт недолго жила в детстве, и где они после провели отпуск, чтобы посмотреть, как наследный принц Иордании Хусейн женится на 29-летней Раджве Аль-Саиф из Саудовской Аравии.

Когда они прибыли во дворец Захран, пару встретили король Иордании Абдалла II и королева Рания, которые приветствовали всех приглашенных на церемонию бракосочетания. Всего на нее было приглашено 140 гостей.

В последний раз пары встречались на коронации короля Чарльза в начале мая, так что им было, что обсудить.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон в Иордании

Королева Рания сказала Уильяму во время их беседы: "Они были так хороши". Явно имею в виду трех детей пары: принцев Джорджа, Луи и принцессу Шарлотту, которые присутствовали на коронации.

Король Абдалла II сказал Уильяму: "Да, я помню это, это было красиво".

Принц Уильям сказал: "Да, это безумие, я знаю! Они прекрасны, да, это так", хотя неясно, кого он имел в виду.

В ответ на это король улыбнулся и ответил "Спасибо".

Когда Уильям и Абдалла обменялись рукопожатием в начале разговора, король сказал: "Привет, как ты себя чувствуешь?". В то время как королева Рания поцеловала Уильяма в щеку и сказала: "Так приятно снова видеть тебя".

Затем принц Уэльский добавил: "Спасибо, вы очень любезны, это было замечательно, спасибо".

Затем Кейт спросила иорданскую королевскую чету, как они, добавив: "Столько всего происходит".

Королева Рания ответила: "Да, так много событий. Я с нетерпением жду отпуска после этого".

Затем Уильям и Кейт оба сказали: "Боже мой" и Уильям рассмеялся. А Кейт добавила: "Увидимся на приеме".

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с королевой Ранией и королем Абдаллой Фото: Скриншот

А уже после свадебной церемонии, когда к принцу Хусейну и Раджве выстроилась очередь из желающих их поздравить, принцесса Уэльская, задержалась, чтобы поздравить молодоженов. Принц Уильям пытался ее увести и даже сказал: "топ-топ", впрочем, Кейт ушла, только когда закончила разговор.

На свадебном приеме в тиарах, когда Раджва и прочие гости сменили наряды, то принц Уильям восхитился ее платьем. Впрочем, это сделали и прочие приглашенные. Шведская кронпринцесса Виктория даже произнесла: "Боже мой, восхитительное платье".

Напомним, на свадебной церемонии Раджва была в платье от ливанского дизайнера Эли Сааба, а потом переоделась в более подходящий для танцев наряд.