Красные джипы с пулеметами и семиярусный торт. Как прошла свадьба иорданского принца Хусейна

Кронпринц Хусейн женился на своей избраннице Раджве Аль-Саиф и торжества очень сильно отличались от свадеб европейских монархов.

В Иордании в первый день лета состоялась свадьба наследного принца Хусейна и Раджвы Аль-Саиф, дочери богатого бизнесмена из Саудовской Аравии. Торжества прошли в Аммане и на них съехались гости со всего мира. Были даже принц Уильям и Кейт Миддлтон, а также супруга правителя Бутана и султан Брунея со своим сыном. Хоть на празднике невеста была в классическом свадебном платье, которое бы подошло и европейской принцессе, но все-таки свадьба иорданского принца получилась по-восточному роскошной и необычной. Какой именно, пишет Daily Mail.

Саму церемонию бракосочетания устроили не в церкви, или мечети, а в саду королевского дворца Захран.

Свадебная церемония принца Хусейна

Король Абдалла и королева Рания лично встречали всех приглашенных на торжество. А всего их было около 140 человек. Они каждому пожимали руку, обменивались поцелуями и обменивались любезностями. Так, с принцем Уильямом, как выяснил чтец по губам, королева и король обсудили коронацию Чарльза.

Королева Рания и король Абдалла лично приветствовали гостей Фото: Скриншот

На торжестве присутствовали не только члены королевских семей, но также Джилл Байден, первая леди США с дочкой Эшли и дочь бывшего президента США Дональда Трампа, Иванка Трамп с супругом.

Иванка Трамп с мужем на свадьбе принца Хусейна

Сама церемония бракосочетания, на которую Раджва прибыла в простом и элегантном платье от ливанского дизайнера Эли Сааба, была довольно короткой. К алтарю ее вел младший брат ее жениха.

К алтарю Раджву вел младший брат принца Хусейна Фото: Скриншот

После Хусейн и Раджва принимали поздравления от всех 140 гостей, что, несомненно, было немного утомительно.

Джилл Байден поздравляет принца Хусейна и его жену Фото: Скриншот

А после все гости отправились переодеваться, и готовится к свадебной вечеринке, которая проходила в более вместительном дворце и куда пригласили уже более 1700 гостей. Народные гуляния проходили по всей стране: день свадьбы принца объявили национальным праздником. Для подданных короля Абдаллы выступали артисты, а также их угощали праздничным блюдом мансаф.

Из дворца Захран Раджва и принц Хусейн ехали не на карете, или в лимузине, а в открытом белом Range Rover 1984 года. Этот винтажный автомобиль когда-то использовала королева Елизавета с мужем, когда посещала Иорданию вместе с мужем.

Свадебный кортеж принца Хусейна Фото: Getty Images

Сопровождали принца и его супругу военные на красных Range Rover с пулеметами, а также танцоры в одеждах разных цветов. В какой-то момент они построились так, что получился флаг Иордании.

Свадебный кортеж принца Хусейна

После того как Хусейн и Раджва прибыли к месту проведения свадебного приема и сменили наряды, то настала уже их очередь приветствовать гостей. Раджва появилась в платье от Dolce & Gabbana, которому отпускали комплименты все гости.

Второе платье Раджвы было от Dolce & Gabbana Фото: Instagram queenrania

Дамы из королевских семей появились в тиарах. Кейт Миддлтон выбрала свою давнюю фаворитку – тиару "Узелки любви", а принцесса Беатрис – знаменитую Йоркскую тиару, которую на свою свадьбу с принцем Эндрю надевала ее мать, Сара Фергюсон.

Прием в тиарах

На свадебном приеме, который прошел в иорданских традициях, выступали артисты и танцоры, исполнявшие народные танцы.

Свадебная вечеринка принца Хусейна

А кульминацией праздника стала церемония разрезания огромного семиярусного торта. Для того, чтобы отрезать от него кусочек, принц Хусейн вооружился саблей.

Напомним, ранее Фокус писал о том, кто из королевских особ посетил свадьбу принца Хусейна и Раджвы Аль-Саиф.