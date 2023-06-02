Принцесса Беатрис появилась на свадьбе иорданского принца в тиаре своей матери

Эту тиару Сара Фергюсон надевала на свою свадьбу с принцем Эндрю.

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Днем ранее в Иордании прошло главное светское событие этого лета – свадьба кронпринца Хусейна и его возлюбленной Раджвы Аль-Саиф. И на него съехали представители королевской семьи со всего мира. От Британии были сразу две пары: принц Уильям и Кейт Миддлтон, а также принцесса Беатрис и ее супруг Эдоардо Мапелли-Моцци. Об этом пишет Daily Mail.

На свадебной церемонии, которая прошла в дворце Захран, присутствовали всего 140 гостей. Принц Хусейн взял Раджу в жены в беседке, расположенной в саду.

А после принц и его жена отправились на свадебную вечеринку. Примечательно, но свадебный кортеж состоял из красных Range Rover с пулеметами, а сами счастливые молодожены ехали на винтажном белом Range Rover 1984 года, изготовленным специально для визита в страну королевы Елизаветы.

Свадьба принца Хусейна

Для свадебной вечеринки, где выступали артисты и певцы, и где присутствовало уже 1700 гостей, приглашенные дамы из королевских семей сменили наряды и надели тиары.

И принцесса Беатрис, которая на свадебной церемонии была в серебристом платье от британского лейбла Needle & Thread, для вечера в тиарах выбрала нежно-розовое платье от Reem Acra и дополнила образ клатчем от Tyler Ellis.

Но особое внимание привлекла ее изящная бриллиантовая тиара. Это та самая тиара, которую ее мать, Сара "Ферги" Фергюсон, герцогиня Йоркская, надевала на собственную свадьбу с принцем Эндрю в 1986 году.

Тогда королева Елизавета II и принц Филипп подарили Саре эту бриллиантовую тиару, заказав ее у Garrard вместе с бриллиантовым ожерельем и браслетом.

Принцесса Беатрис появилась в свадебной тиаре своей матери Фото: Скриншот

Тиара получила название Йоркской и Сара сохранила тиару после развода в 1996 году.

В последний раз бриллиантовую тиару York Diamond Tiara публично видели на балу Элтона Джона в 2001 году, посвященном White Tie and Tiara Ball.

Ожидалось, что принцессы Беатрис и принцесса Евгения наденут ее на свои свадьбы, но вместо этого они одолжили тиары у бабушки, королевы Елизаветы.

Напомним, на своей свадьбе Раджва Аль-Саиф была в лаконичном белом платье от Elie Saab и фате, расшитой цветами.

А для свадебной вечеринки она сменила наряд на более подходящий для танцев. Интересно, но все, кто поздравлял ее и принца Хусейна, отмечали ее новое платье с оригинальной аппликацией в виде цветов.

Второе свадебное платье Раджвы Аль-Саиф Фото: Instagram queenrania

Кейт Миддлтон на свадебной церемонии также появилась в платье от этого ливанского дизайнера, выбрав наряд бледно-розового цвета.