Умер прототип главного героя фильма "1+1" Филипп Поццо ди Борго

Французскому бизнесмену и писателю было 72 года.

В возрасте 72 лет скончался французский бизнесмен Филипп Поццо ди Борго, ставший прототипом главного героя фильма "1+1". Об этом в своем Instagram сообщил актер Омар Си.

"Навсегда в наших сердцах…. 🤲🏿💔@toledanonakache @f_cluzet Мы только что с большой грустью узнали о смерти нашего друга Филиппа Поццо ди Борго. Мы адаптировали его историю в "1+1", он изменил нашу жизнь и жизнь многих уязвимых и хрупких людей… Будет не хватать его юмора и интеллекта. Знать его все эти годы было редкой привилегией", — отметил французский актер, сыгравший в фильме помощника главного героя.

С 1993 года больной параличом бизнесмен, ставший писателем, подружился со своим помощником, что легло в основу известной драмы.

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Граф Филипп Поццо ди Борго, потомок богатой корсиканской семьи, родился в 1951 году в Тунисе. В 1993 после несчастного случая на параплане он стал парализованным, а через несколько лет после смерти жены нанял помощника Абдель Ясмин Селлоу, с которым он подружился, о чем впоследствии рассказывает в книге "Второе дыхание", которая и была экранизирована.

У бизнесмена осталось четверо детей. После смерти первой жены он впоследствии женился во второй раз.

Филипп Поццо ди Борго Фото: Instagram

Выпущенный в 2011 году фильм "1+1" стал самым большим успехом во французском кинематографе с более чем 19 миллионами просмотров. Сам Филипп Поццо ди Борго появился на последних секундах картины.

Филипп Поццо ди Борго в фильме "1+1" Фото: Скріншот Филипп Поццо ди Борго в фильме "1+1" Фото: Скріншот

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