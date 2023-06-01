Умер актер Серхио Кальдерон, звезда фильмов "Люди в черном" и "Пираты Карибского моря"

Актеру было 77 лет, а его карьера в кино длилась шесть десятилетий.

Related video

В больнице скончался известный актер Серхио Кальдерон. Ему было 77 лет, и хоть он почти не получал главных ролей, но за 60-летнюю карьеру успел сняться в таких культовых фильмах, как "Люди в черном", " Пираты Карибского моря 3: На краю света ", "Руины" и многих других. Об этом пишет Deadline.

Его семья сообщила, что Кальдерон умер в больнице по естественным причинам. Карьера мексиканского актера насчитывает шесть десятилетий, и он снялся более чем в 40 голливудских фильмах.

Одной из его самых известных ролей была роль капитана Вильянуэвы в третьей части "Пиратов Карибского моря".

Также он появлялся в культовом фильме "Люди в черном" 1997 года, играя инопланетянина, который скрывается под личиной мексиканского крестьянина.

Серхио Кальдерон в "Людях в черном"

Он работал с такими режиссерами, как Гор Вербински, Барри Зонненфельд и Серджо Леоне.

В интервью за несколько дней до смерти он признался, что "любит" играть злодеев.

Он сказал The Los Angeles Times: "Мне нравится играть таких персонажей, потому что люди меня действительно ненавидят. Они говорят мне на улицах, как сильно они меня ненавидят. Но для меня это мой успех. Потому что это означает, что я смог убедить людей в том, что я сыграл".

Кальдерон родился в небольшой тропической деревне в Мексике и переехал в Мехико в возрасте 10 лет, где у него появилась любовь к выступлениям после участия в поэтических чтениях.

Серхио Кальдерон и Кит Ричардс на съемках "Пиратов Карибского моря"

Он получил свою первую актерскую роль в 1970 году, снявшись в фильме "Мост в джунглях", который снимался в Мексике.

Кальдерон переехал в Лос-Анджелес девять лет спустя после того, как получил карту Гильдии киноактеров за роль в комедии "Свекровь".

В недавнем интервью Кальдерон рассказал, что был взволнован, когда его узнавали на улице, и рассказал, что однажды женщина сказала ему, что его игра в картине "Вы видели моего сына?" оставила ее в слезах.

"Если я могу заставить людей плакать и смеяться, то, возможно, я хороший актер", — сказал Кальдерон.

Напомним, ранее скончался актер Лэнс Реддик, звезда фильмов про Джона Уика и сериала "Прослушка".