Легендарная немецкая группа Rammstein находится на грани распада, – СМИ

Причиной этого могут быть возможные проблемы с законом у лидера группы Тилля Линдеманна.

За последние 30 лет ни одна немецкая группа не достигла такого успеха, как Rammstein. Несмотря на то, что все песни коллектив исполняет на немецком языке, музыканты выступают на самых больших и самых известных концертных площадках от США до Японии. Но теперь рок-группа кажется находится на грани распада, как пишет издание Bild.

Какой бы ни была успешной группа Rammstein все время ее сопровождают разные скандалы. В частности, это касается провокационных тестов их песен, не всегда обычных видеоклипов, а также особенных концертных выступлений, где используется много огня, света и пиротехники.

Как сообщает немецкое издание, со ссылкой на свои источники, группа оказалась на грани распада из-за проблем с законом у лидера коллектива Тилля Линдеманна. Его обвиняют в якобы изнасиловании одной из поклонниц коллектива после концерта в столице Литвы.

Согласно источникам издания Bild, в конце мая перед концертом группы Rammstein в Вильнюсе, Линдеманн пригласил одну из девушек в отдельную комнату за кулисами, где угощал ее спиртным и склонял к занятию сексом. Эта девушка утверждает, что проснулась утром и заявила о том, что ничего не помнила о том, что с ней было. Также источники издания сообщили, что были и другие девушки, которые уходили за кулисы и возвращались в не совсем нормальном состоянии. Также известно о еще одной женщине, которая якобы была накачана наркотиками и якобы занималась сексом с лидером группы против своей воли, но она ничего не помнит о том, что с ней было.

Согласно информации издания Bild, поведение фронтмена группы вызывает негодование среди других участников коллектива. По словам доверенных лиц группы, они являются отцами семейств и считают, что поведение Линдеманна втянуло их в грязь. В последние годы снова и снова начали проявляться намеки на разногласия в коллективе. Источники издания утверждают, что музыканты уже обсуждали завершение общей музыкальной карьеры, но пока официально никто из членов Rammstein лично не прокомментировал обвинения против Линдеманна или слухи о распаде группы.

Группа Rammstein

Рок-группа Rammstein была создана в Берлине в 1994 году и ее основали Тилль Линдеманн (вокал), Рихард Круспе (гитара), Пауль Ландерс (гитара), Оливер Ридель (бас), Кристиан Лоренц (клавишные) и Кристоф Шнайдер (ударные). В 1995 году вышел их первый альбом "Herzeleid", а послдний на сегодня восьмой студийный альбом "Zeit" вышел в 2022 году. За почти 30 лет группа смогла продать более 20 млн копий своих альбомов по всему миру. В 2015 году Тилль Линдеманн выпустил свой первый сольный альбом.

Как уже писал Фокус, участники группы Rammstein подняли украинский флаг на своем концерте в Цюрихе. Легендарная группа и раньше выступала в поддержку Украины.