Шикарная вечеринка: как Меган Маркл и принц Гарри отпразднуют день рождения своей дочки Лилибет

Эксперты полагают, что герцоги Сассекские устроят на двухлетие дочери "всеамериканское торжество" с прессой.

Сегодня второй ребенок принца Гарри и Меган Маркл празднует свой второй день рождения. И если первый день рождения Лилибет Дианы отмечался довольно скромно, то сейчас, по словам королевского эксперта, Сассексы отпразднуют двухлетие Лили "всеамериканской" вечеринкой. Об этом пишет Daily Mail.

После того, как она родилась в июне 2021 года, когда Сассексы жили в Монтесито, штат Калифорния, Лилибет Диана провела большую часть своей жизни в США и встречалась с отцовской стороной семьи только один раз — во время Платинового юбилея королевы Елизаветы в прошлом году, который выпал на в ее первый день рождения.

Тогда ее день рождения отметили скромным праздником в коттедже Фрогмор. Но второй день рождения Лилибет, названной в честь королевы Елизветы явно будет "всеамериканским событием".

Ведь Меган Маркл и принц Гарри уже использовали все козыри, чтобы привлечь к себе внимание, так что вполне вероятно, что они начнут использовать детей. Ранее они редко делились подробностями о своей семье, но Арчи и Лилибет появлялись в документальном фильме, а также фото девочки были опубликованы после крестин, которые прошли в имении принца в Монтесито за 14 миллионов долларов.

Королевский эксперт Дженни Бонд сказала, что второй день рождения Лилибет может стать звездным событием в США.

"Я ожидаю увидеть немного знаменитостей и непринужденную вечеринку, в которой, надеюсь, будут участвовать и другие малыши. Было бы неплохо предположить, что в этот день принц позвонит дедушке Чарльзу, чтобы он мог поздравить внучку, а также, надеюсь, был приготовлен какой-то подарок, который доставят в Монтесито на ее день рождения", — отметила Бонд.

Крестины Лилибет прошли без Чарльза и без принца Уильяма, хоть их и приглашали. Зато на вечеринке присутствовали старшие сестры принцессы Дианы, леди Джейн Феллоуз и леди Сара МакКоркодейл, а также мать Меган – Дория Рэгланд и ее крестный отец Тайлер Перри. Сообщалось, что было около 30 гостей, а торт был таким же, как и на свадьбе Меган и Гарри, только с клубничным кремом.

Торт Лилибет Фото: Instagram violetcakeslondon

Выступил и хор евангелистов, которые исполнили гимны Oh Happy Day и This Little Light of Mine, которые звучали на свадьбе Меган и Гарри.

Предполагается, что в этом году день рождения Лилибет отметят в таком же стиле, но можно надеются на большее количество снимков.

Один из немногих снимков Лилибет с матерью Фото: Instagram misanharriman

В прошлом году дочь принца Гарри получила немало подарков. Среди них были розовый автомобиль VW Beetle, а сторонники Сассексов пожертвовали 100 000 долларов на благотворительность в ее честь. Принц Чарльз, возможно, купил ей качели, похожие на те, что он купил для принца Джорджа.

Напомним, ранее стало известно, что Меган Маркл все чаще посещает вечеринки одна, оставляя принца Гарри дома. И буквально выпрашивает приглашения на приемы со звездами.