77-летняя Хелен Миррен появилась на красной дорожке в ярко-розовом платье

Актриса посетила кинофестиваль в Италии.

Английская оскароносная актриса Хелен Миррен, особенно прославившаяся ролями цариц и королев, демонстрирует, что и в 77 лет женщина может носить очень яркие цвета и выглядеть при этом очень гармонично. Она посетила итальянский кинофестиваль Ora! в Монополи и вышла на ковровую дорожку в наряде, который никого не оставил равнодушным.

Для мероприятия возрастная знаменитость выбрала ярко-розове макси-платье, расшитое серебристыми и розовыми пайетками, которое дополнял вышитый пояс со стразами, а также серебряные серьги-кольца. Чтобы сделать свой образ более комфортным, звезда обула белые сандали на плоском ходу и с открытым носком.

Знаменитость выбрала комфортную обувь под вечерний наряд Фото: Getty

Ее распущенные седые волосы были подхвачены ярко-розовой повязкой и локонами спускались на плечи.

Актриса пребывала в хорошем настроении и с удовольствием позировала перед многочисленными камерами. В какой-то момент она показала табличку "Спасите оливки" — некоммерческой организации, борющейся с эпидемией Xylella Fastidiosa в Апулии, на юге Италии. Это бактерия, которая уничтожает оливковые деревья.

Ранее Фокус писал, что Хелен Миррен и ее муж, режиссер Тейлор Хэкфорд, выставили на продажу свой старый дом в Лос-Анджелесе. За очаровательный особняк, построенный в духе "Старого Голливуда", актриса запросила 17 миллионов долларов. Миррен и Хэкфорд уже пытались ранее продать дом за 18,5 миллионов, но тогда покупателей не нашлось. Тогда они его сдавали за 40 тысяч долларов в месяц. Сейчас они всерьез намерены от него избавиться, потому и снизили цену. Потому как, заявила сама актриса, она с супругом слишком редко бывает в Лос-Анджелесе.