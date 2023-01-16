Хелен Миррен выставила на продажу свой особняк в Лос-Анджелесе, построенный в духе "Старого Голливуда"

Этот элегантный дом знаменитая актриса и ее режиссер Тейлор Хэкфорд приобрели еще в 1991 году.

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Актриса Хелен Миррен и ее муж, режиссер Тейлор Хэкфорд, выставили на продажу свой старый дом в Лос-Анджелесе. Очаровательный особняк, построенный в духе "Старого Голливуда" актриса продает за 17 миллионов долларов. Об этом пишет Dirt.

Дом в Лос-Анджелесе пара приобрела еще в 1991 году. Он был построен еще в 1911 году и у него с той поры было всего четыре владельца.

[ + – ] Хелен Миррен с супругом Фото: Getty Images

Изначально уютный дом был построен для звезды немого кино Дастина Фарнума, потом журналисту, ставшему сценаристом и продюсером фильмов, Марку Хеллингеру, а через некоторое время продюсеру "Перри Мейсона" Гейл Патрик, одной из первых и самых успешных женщин-продюсеров в Голливуде.

На территории имения есть гостевой дом, бассейн, сад, а сам он надежно укрыт от любопытных глаз.

Миррен и Хэкфорд уже пытались ранее продать дом за 18,5 миллионов, но тогда покупателей не нашлось. Тогда они его сдавали за 40 тысяч долларов в месяц. Сейчас они всерьез намерены от него избавиться, потому и снизили цену. Потому как, заявила сама актриса, она с супругом слишком редко бывает в Лос-Анджелесе.

И у них хватает другой недвижимости. По состоянию на 2021 год их владения включают четырехэтажный таунхаус у реки Темзы в Лондоне, отреставрированный фермерский дом 16-го века недалеко от Тиджано, в итальянской Апулии, бунгало во Французском квартале Нового Орлеана и уединенное шале в горах с видом на озеро на невадской стороне озера Тахо.

Напомним, ранее на продажу выставили свое имение другие звездные супруги: Софи Тернер и Джо Джонас. За 17 миллионов они продают имение в Майами.