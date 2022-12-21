Софи Тернер и Джо Джонас продают свое имение за 17 млн долларов (фото)

Роскошную недвижимость супруги приобрели осенью 2021 за меньшую сумму.

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26-летняя британская актриса Софи Тернер и 33-летний музыкант Джо Джонас продают свой дом за 17 миллионов долларов. Об этом пишет Just Jared.

Звездные супруги выставили на продажу роскошное поместье в элитном районе Бэй-Пойнт в Майами за 17 миллионов долларов (около 670 млн гривен).

Звезда сериала "Игра престолов" и американский певец переехали в Майами весной 2021 и приобрели тогда дом за 11 млн долларов.

Имение звездных супругов площадью почти 10 500 квадратных футов может похвастаться шестью спальнями и восемью с половиной ванными комнатами. Дом был построен в 1980-х годах и, согласно описанию, "напоминает легендарные произведения Фрэнка Ллойда Райта".

В 2019 году Софи Тернер и Джо Джонас тайно поженились в Лас-Вегасе, а через месяц пара сыграла роскошную свадьбу, на которой присутствовали их родственники и звездные друзья.

Через год у звезды "Игры престолов" и музыканта родилась дочь Уилла, а в июле 2022 супруги стали родителями во второй раз.

Напомним, Софи Тернер вышла на публику в ультракоротких шортах спустя несколько недель после родов.

Также Фокус писал об откровении Софи Тернер о том, как материнство изменило ее жизнь.