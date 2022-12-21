Софі Тернер та Джо Джонас продають свій маєток за 17 млн доларів (фото)

Розкішну нерухомість подружжя придбало восени 2021 за трохи меншу суму.

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26-річна британська акторка Софі Тернер та 33-річний музикант Джо Джонас продають свій будинок за 17 мільйонів доларів. Про це пише Just Jared.

Зіркове подружжя виставили на продаж розкішний маєток в елітному районі Бей-Пойнт у Маямі за 17 мільйонів доларів (близько 670 млн гривень).

Зірка серіалу "Гра престолів" та американський співак переїхали до Маямі навесні 2021 та придбали тоді будинок за 11 млн доларів.

Маєток зіркового подружжя площею майже 10 500 квадратних футів може похвалитися шістьма спальнями та вісьмома з половиною ванними кімнатами. Будинок був збудований у 1980-х роках і, згідно з описом, "нагадує легендарні твори Френка Ллойда Райта".

У 2019 році Софі Тернер та Джо Джонас таємно одружилися у Лас-Вегасі, а через місяць пара зіграла розкішне весілля, на якому були присутні їхні родичі та зіркові друзі.

Через рік в зірки "Гри престолів" та музиканта народилася донька Вілла, а в липні 2022 подружжя стало батьками вдруге.

Нагадаємо, Софі Тернер вийшла на публіку в ультракоротких шортах через кілька тижнів після пологів.

Також Фокус писав про одкровення Софі Тернер про те, як материнство змінило її життя.