Адель затеяла грандиозную перестройку особняка, который она купила у Сильвестра Сталлоне

Судя по фото, певица полностью снесла второй этаж и выбила все стены, оставив нетронутым только бассейн со статуей Рокки.

Британская певица Адель купила у голливудского актера Сильвестра Сталлоне за 58 миллионов долларов его особняк. И начала грандиозную перестройку. Об этом пишет Daily Mail.

На фото, сделанных журналистами, видно, что Адель буквально выпотрошила дом в Беверли-Хиллз, полностью снесла второй этаж и оставила нетронутым только бассейн со статуей Рокки. А вот статую игрока в поло певица убрала.

Адель решила сделать грандиозный ремонт в особняке с 8 спальнями и 12 ваннами комнатами, который купила в ипотеку.

Адель почти снесла дом Сталлоне

Особняк Сильвестра Сталлоне певица купила за 58 миллионов долларов, вдвое дешевле, чем за дом планировал выручить сам актер. Изначально он хотел за дом 110 миллионов, потом цена была снижена до 80 миллионов. Но она взяла кредит в 38 миллионов долларов, так что теперь ближайшие 30 лет ей предстоит выплачивать банку по 227 тысяч долларов в месяц, чтобы его погасить.

Адель почти снесла дом Сталлоне

Эта сумма включает высокие налоги на недвижимость для анклава знаменитостей и пятипроцентную процентную ставку, что является большой суммой даже для певицы, чей собственный капитал составляет 183 миллиона долларов.

Строители построили большой одноэтажный домик на колесах в качестве временной базы, пока завершают работы, которые, похоже, далеки от завершения. Работы выполняются знаменитой строительной компанией Valle Reinis, основанной строителями роскошных домов Брайаном Валле и телевизионным актером Робом Рейнисом. Жена Роба — Зои Винклер Рейнис — лучшая подруга Ким Кардашьян, которая назвала Зои одной из своих самых близких подруг.

Бывшее поместье Слая Сталлоне является одним из самых больших в Беверли-Парке, его площадь составляет 3,6 акра, а из окон открывается потрясающий вид на город. Это закрытый район, в котором проживают знаменитости.

Впрочем, огромный дом, купленный у Сталлоне, не первый в портфеле Адель. Ранее она уже купила три дома подешевле в Беверли-Хиллз.

Первый дом с четырьмя спальнями она приобрела за 8,4 миллиона долларов в 2016 году. Второй – с пятью спальнями, — она купила в 2019 году, а третий – с четырьмя спальнями и баскетбольной площадкой, Адель приобрела за 10 миллионов долларов в 2021 году.

Дома Адель в Беверли-Хиллз Фото: Скриншот

Но, видимо, все эти дома не отвечали ее представлениям о комфорте, так что она выкупила еще и дом Сталлоне.

Напомним, Адель спровоцировала слухи о том, что она помолвлена со своим бойфрендом Ричем Полом. В Лас-Вегасе певица появилась с бриллиантовым кольцом на пальце.