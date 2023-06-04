Ирина Шейк прогулялась в платье за 700 тысяч гривен (фото)

Платье модель дополнила драгоценностями и босоножками на шпильке.

37-летняя супермодель Ирина Шейк, которая давно живет и работает в США, в последнее время все чаще радует поклонников откровенными образами и демонстрирует максимум тела. Даже для прогулки с дочерью она выбирает вещи от известнейших брендов, которые стоят баснословные деньги. Например, красавица поделилась в Instagram снимками, на которых позирует в ярком винтажном платье-комбинации Versace с ярко-зеленой кружевной отделкой и сексуальным разрезом до бедер. Особое внимание привлекает нежное кружево контрастных цветов с неоновым акцентом. Стоимость наряда – почти 19 тысяч долларов (около 700 тысяч гривен).

Образ дополнили пара босоножек на шпильке с пряжками, отделанными стразами, пара бриллиантовых сережек-гвоздиков, а также одно эффектное кольцо и браслет с драгоценными камнями. Волосы Ирина оставила распущенными, а ее макияж был едва заметен.

Фото: irina shayk/instagram Фото: irina shayk/instagram Фото: irina shayk/instagram Фото: irina shayk/instagram Фото: irina shayk/instagram Фото: irina shayk/instagram

Впервые это платье на подиуме продемонстрировала Наоми Кэмпбелл на показе коллекции Gianni Versace Fall 1996.

Более четырех лет назад такое же платье надела звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, сфотографировавшись в нем для своих аккаунтов в социальных сетях.

Ранее Фокус писал, что Ирина Шейк сфотографировалась в еще одном винтажном платье от Versace цвета морской волны. Правда, не все поклонники оценили снимки, посчитав их несколько вульгарными.