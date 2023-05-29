Ирина Шейк показала винтажное платье от Versace на спорной фотосессии

Шелковое платье цвета морской волны было создано в 1995 году, за два года до смерти Джанни Версаче.

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Ирина Шейк опубликовала несколько снимков в оригинальном винтажном наряде, полученном, судя по всему, из архивов модного дома Версаче. Об этом пишет Daily Mail.

Она устроила фотосессию в своем отеле, демонстрируя шелковое платье цвета морской волны с шифоновыми вставками. И хоть ее друзья из модной индустрии и оставили восторженные комментарии, многие из подписчиков Ирины отметили, что фотосессия получилась странной и даже вульгарной.

Ирина Шейк примерила винтажное платье от Versace Фото: Instagram @irinashayk Ирина Шейк примерила винтажное платье от Versace Фото: Instagram @irinashayk

Впервые оно было показано на подиуме в 1995 году, еще при жизни легендарного Джанни Версаче. Это была весенняя коллекция RTW 1995 и тогда его демонстрировала Линда Евангелиста.

"Мои мечты сбываются! Донателла, спасибо, что открыла архивы Versace для меня. Джанни 1995. Скоро будет больше", — написала модель в подписи к фото, поблагодарив Донателлу Версаче.

Свой образ Ирина дополнила парой босоножек на высоком каблуке, инкрустированных кристаллами.

Ирина Шейк примерила винтажное платье, полученное от Донателлы Версаче

Напомним, Донателла Версаче, которой сейчас 68 лет, возглавила модный дом после убийства брата в 1997 году. Она сказала Harper’s Bazaar, что ее цель — "сделать женщину более уверенной в себе и дать ей больше возможностей для самовыражения".

Ранее Ирина Шейк показала несколько модных образов на Каннском кинофестивале.

Сначала она появилась в компании Риккардо Тиши, спровоцировав слухи о вероятном сотрудничестве ее друга дизайнера с брендом Giorgio Armani. Тиши ранее занимал пост креативного директора Burberry, но его появление на красной дорожке в смокинге от Armani было явным намеком на то, что он скоро получит новую работу. А Ирина выбрала тюлевое платье с глубоким декольте.

После Ирина Шейк вышла на красную дорожку в оригинальном кожаном наряде от нигерийского бренда Mowalola Ogunlesi, прикрыв грудь лишь перекрещенными ремнями.

Ирина Шейк на Каннском кинофестивале Фото: Getty

А на вечеринку в отеле Martinez она посетила и вовсе без одежды, ограничившись нижним бельем и совершенно прозрачной сорочкой поверх него.

Напомним, ранее Фокус писал о самых откровенных декольте Каннского кинофестиваля. Кинофестиваль посетили немало селебрити и известных актрис и многие из них выбрали открытые платья и очень дорогие украшения.

Особенно впечатляющие наряды были у Сальмы Хайек и Кэтрин Зета-Джонс. А вот яркое платье Хайди Клум вызвало смешанные чувства у модных критиков. Хотя супермодель и выглядела потрясающе молодо и свежо, но фасон платья оказался не слишком удачным.