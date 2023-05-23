Минимум одежды: Ирина Шейк поразила откровенным образом на красной дорожке

Супермодель наслаждается своим рискованным выбором одежды.

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37-летняя российская супермодель Ирина Шейк, которая много лет живет и работает в США с лучшими мировыми дизайнерами, приковала к себе все внимание, появившись на красной дорожке в Каннах в прозрачном образе. Об этом пишет People.

Знаменитость сфотографировали, когда она выходила из отеля Martinez в прозрачном платье-комбинации под которым было сетчатое нижнее белье Teensy. Смелый образ Шейк дополнила соответствующими оперными перчатками, чулками без пальцев и туфлями на шпильке. Звезда подиумов выбрала в качестве аксессуаров серьги с драгоценными камнями и кольцом. Верх прозрачного платья был украшен массивными камнями, которые создавали иллюзию ожерелья. Экстравагантный ансамбль модель завершила черными солнцезащитными очками и ярко-красной помадой.

Ирина Шейк Фото: Getty Images

Напомним, супермодель блистала в Каннах в сопровождении дизайнера и своего хорошего друга Рикардо Тиши. Тогда она вышла на красную дорожку в темно-синем тюлевом платье с огромным декольте.

Ранее Фокус писал, что на чемпионате мира по кольцевым гонкам "Формула-1" в Майами россиянка появилась в белом топе, черных трусиках-бикини, поверх которых было надето совершенно прозрачное черное платье.