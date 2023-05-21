Ирина Шейк появилась на Каннском кинофестивале в платье с глубоким декольте

Ирина Шейк засветилась на красной дорожке вместе со своим другом и бывшим креативным директором Burberry Риккардо Тиши, который решил появиться на публике в классическом смокинге Giorgio Armani.

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В Каннах продолжается 76-й по счету кинофестиваль и накануне состоялась премьера нового фильма Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны". Новый фильм мэтра пришли посмотреть множество звезд и среди них были модель Ирина Шейк и Риккардо Тиши, бывший креативный директор Burberry. Об этом пишет Grazia Magazine.

Оба они были одеты в элегантные наряды от Giorgio Armani Privé. На Ирине было синее платье из сетки с глубоким декольте из осенней коллекции прошлого года, а Тиши выбрал классический смокинг Giorgio Armani, дополнив образ бейсболкой.

Ирина Шейк и Риккардо Тиши на Каннском кинофестивале

Модные критки считают, что это намек на то, что Тиши станет преемником Джорджо Армани.

Ирина Шейк на Каннском кинофестивале

Также премьеру посетил исполнитель главной роли Леонардо ДиКаприо, которого уже раньше видели в компании Шейк на музыкальной фестивале "Коачелла", Наоми Кэмпбелл, Сара Сампайо, Алессандра Амбросио, Адриана Лима, Роберт де Ниро, Сальма Хайек, Изабель Юппер, Кирстен Данст и бывшая девушка Леонардо Лорена Рэй.

А Кейт Бланшетт вышла на красную дорожку в сопровождении сына.

Новый фильм Скорсезе длится три часа и 26 минут. Действие фильма разворачивается в 1920-х годах и рассказывает об агентах ФБР, посланных расследовать убийства членов индейского племени осейджей в Оклахоме.

Напомним, в первый день Каннского фестиваля произошло триумфальное возвращение Джонни Деппа. Он снялся в исторической драме Майвенн Ле Беско "Жанна Дюбарри". Хоть американские СМИ и раскритиковали актера, который еще недавно судился с бывшей женой из-за дела о домашнем насилии, но сам Депп заявил, что Голливуд его больше не привлекает.

А на премьере пятого и последнего фильма о Индиане Джонсе, исполнителя главной роли Харрисона Форда приветствовали овациями.

Сам актер прослезился, но заявил ранее, что больше сниматься в роли археолога Индианы Джонса не будет. Пусть даже слухи о новом сериале и окажутся правдой.