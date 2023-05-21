Ірина Шейк з'явилася на Каннському кінофестивалі в сукні з глибоким декольте

Ірина Шейк засвітилася на червоній доріжці разом зі своїм другом і колишнім креативним директором Burberry Ріккардо Тіші, який вирішив з'явитися на публіці у класичному смокінгу Giorgio Armani.

Related video

У Каннах триває 76-й кінофестиваль, і напередодні відбулася прем'єра нового фільму Мартіна Скорсезе "Вбивці квіткового місяця". Новий фільм метра прийшли подивитися безліч зірок, і серед них були модель Ірина Шейк і Ріккардо Тіші, колишній креативний директор Burberry. Про це пише Grazia Magazine.

Обоє вони були одягнені в елегантні вбрання Giorgio Armani Privé. На Ірині була синя сукня з глибоким декольте з осінньої колекції минулого року, а Тіші вибрав класичний смокінг Giorgio Armani, доповнивши образ бейсболкою.

Ірина Шейк і Ріккардо Тіші на Каннському кінофестивалі

Модні критики вважають, що це натяк на те, що Тіші стане наступником Джорджо Армані.

Ірина Шейк на Каннському кінофестивалі

Також прем'єру відвідав виконавець головної ролі Леонардо Ді Капріо, якого вже раніше бачили в компанії Шейк на музичному фестивалі "Коачелла", Наомі Кемпбелл, Сара Сампайо, Алессандра Амбросіо, Адріана Ліма, Роберт де Ніро, Сальма Хаєк, Ізабель Юппер, Кірстен Данст і колишня дівчина Леонардо Лорена Рей.

А Кейт Бланшетт вийшла на червону доріжку в супроводі сина.

Новий фільм Скорсезе триває три години та 26 хвилин. Дія фільму розгортається в 1920-х роках і розповідає про агентів ФБР, посланих розслідувати вбивства членів індіанського племені осейджів в Оклахомі.

Нагадаємо, першого дня Каннського фестивалю сталося тріумфальне повернення Джонні Деппа. Він знявся в історичній драмі Майвен Ле Беско "Жанна Дюбаррі". Хоча американські ЗМІ й розкритикували актора, який ще недавно судився з колишньою дружиною через справу про домашнє насильство, але сам Депп заявив, що Голлівуд його більше не приваблює.

А на прем'єрі п'ятого й останнього фільму про Індіану Джонса, виконавця головної ролі Гаррісона Форда вітали оваціями.

Сам актор розплакався, але заявив раніше, що більше зніматися в ролі археолога Індіани Джонса не буде. Нехай навіть чутки про новий серіал і виявляться правдою.