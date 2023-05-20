Кейт Бланшетт зʼявилася із старшим сином на Каннському кінофестивалі-2023 (фото)

Окрім 21-річного Дешилла Джона, зірка екрану виховує ще трьох дітей.

Related video

54-річна австралійська акторка театру та кіно Кейт Бланшетт зʼявилася на публіці зі своїм старшим сином. Про це пише CNN.

Зіркова родина відвідала червону доріжку Каннського кінофестивалю-2023. Вони стали гостями показу нового фільму Мартіна Скорсезе "Вбивці місячної квітки".

21-річний Дешилл Джон Аптон вийшов у компанії матері до сотень фотографів, продемонструвавши чорний смокінг з білою сорочкою та метеликом.

Тим часом зірка фільму "Загадкова історія Бенджаміна Баттона" була в розкішній чорно-кремовій сукні зі шлейфом та відкритою спиною. Волосся мама чотирьох залишила розпущеним та зробила ставку на мінімальний макіяж.

Кейт Бланшетт із сином Фото: Getty Images

Кейт Бланшетт та сценарист Ендрю Аптон, з яким акторка одружилася у 1997 році, виховують чотирьох спільних дітей — Дешилла Джона, Едіт Вівіан Патрісію, Романа Роберта та Ігнатіуса Мартіна. Доньку Вівіан зіркова пара вдочерила у 2015 році.

Кейт Бланшетт із старшим сином Фото: Getty Images

Зазначимо, що 76-й Каннський кінофестиваль у Франції триватиме до 27 травня 2023.

Нагадаємо, Сальма Хаєк та її чоловік Франсуа Анрі-Піно також стали гостями показу нової картини Мартіна Скорсезе.

Раніше Фокус писав про рідкісну появу на Лазуровому узбережжі Франції Леонардо Ді Капріо.