Кейт Бланшетт появилась со старшим сыном на Каннском кинофестивале-2023 (фото)
Кроме 21-летнего Дэшилла Джона, звезда экрана воспитывает еще троих детей.
54-летняя австралийская актриса театра и кино Кейт Бланшетт появилась на публике со своим старшим сыном. Об этом пишет CNN.
Звездная семья посетила красную дорожку Каннского кинофестиваля-2023. Они стали гостями показа нового фильма Мартина Скорсезе "Убийцы лунного цветка".
21-летний Дэшилл Джон Аптон вышел в компании матери к сотням фотографов, продемонстрировав черный смокинг с белой рубашкой и бабочкой.
Тем временем звезда фильма "Загадочная история Бенджамина Баттона" была в роскошном черно-кремовом платье со шлейфом и открытой спиной. Волосы мама четырех оставила распущенными и сделала ставку на минимальный макияж.
Кейт Бланшетт и сценарист Эндрю Аптон, за которого актриса вышла замуж в 1997 году, воспитывают четырех общих детей — Дэшилла Джона, Эдит Вивиан Патрисию, Романа Роберта и Игнатиуса Мартина. Дочку Вивиан звездная пара удочерила в 2015 году.
Отметим, что 76-й Каннский кинофестиваль во Франции продлится до 27 мая 2023.
Напомним, Сальма Хайек и ее муж Франсуа Анри-Пино также стали гостями показа новой картины Мартина Скорсезе.
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