Кейт Бланшетт появилась со старшим сыном на Каннском кинофестивале-2023 (фото)

Кроме 21-летнего Дэшилла Джона, звезда экрана воспитывает еще троих детей.

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54-летняя австралийская актриса театра и кино Кейт Бланшетт появилась на публике со своим старшим сыном. Об этом пишет CNN.

Звездная семья посетила красную дорожку Каннского кинофестиваля-2023. Они стали гостями показа нового фильма Мартина Скорсезе "Убийцы лунного цветка".

21-летний Дэшилл Джон Аптон вышел в компании матери к сотням фотографов, продемонстрировав черный смокинг с белой рубашкой и бабочкой.

Тем временем звезда фильма "Загадочная история Бенджамина Баттона" была в роскошном черно-кремовом платье со шлейфом и открытой спиной. Волосы мама четырех оставила распущенными и сделала ставку на минимальный макияж.

Кейт Бланшетт с сыном Фото: Getty Images

Кейт Бланшетт и сценарист Эндрю Аптон, за которого актриса вышла замуж в 1997 году, воспитывают четырех общих детей — Дэшилла Джона, Эдит Вивиан Патрисию, Романа Роберта и Игнатиуса Мартина. Дочку Вивиан звездная пара удочерила в 2015 году.

Кейт Бланшетт со старшим сыном Фото: Getty Images

Отметим, что 76-й Каннский кинофестиваль во Франции продлится до 27 мая 2023.

Напомним, Сальма Хайек и ее муж Франсуа Анри-Пино также стали гостями показа новой картины Мартина Скорсезе.

Ранее Фокус писал о редком появлении на Лазурном побережье Франции Леонардо Ди Каприо.