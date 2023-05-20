С бриллиантовым колье и в компании мужа: Сальма Хайек в Каннах-2023 (фото)

Звезда экрана и ее супруг Франсуа Анри-Пино посетили премьеру нового фильма Мартина Скорсезе.

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56-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля-2023 в компании своего мужа, французского бизнесмена Франсуа-Анри Пино. Об этом пишет Glamour.

В субботу, 20 мая 2023 звезда фильма "Фрида" вышла к сотням фотографов на Лазурном побережье в роскошном темно-фиолетовом платье с экстремальным декольте и несколькими слоями воланов. Вечерний образ Хайек дополнила бриллиантовым колье и несколькими лаконичными аксессуарами. Волосы актриса собрала в аккуратную прическу.

Сальма и 60-летний Франсуа-Анри Пино посетили премьеру нового фильма режиссера Мартина Скорсезе "Убийцы лунного цветка". Муж знаменитости был в классическом черном костюме с белой рубашкой и бабочкой.

Сальма Хайек с мужем в Каннах Фото: Getty Images

С 16 по 27 мая 2023 года на Французской Ривьере проходит 76-й Каннский кинофестиваль — одно из важнейших событий киноиндустрии.

Сальма Хайек в Каннах Фото: Getty Images

Мексикано-американская актриса и французский бизнесмен поженились в 2009 году. Они воспитывают общую дочь Валентину, которая время от времени выходит со звездной мамой в свет.

Напомним, Сальма Хайек появилась на публике со своей единственной дочерью.

Также Фокус писал о глянцевом образе Сальмы Хайек на Met Gala-2023.