Канни 2023: Джонні Депп зніяковів на публіці, зірвавши овації на прем'єрі "Жанни Дюбаррі",

Кінофестиваль стартує з фільму "Жанна Дюбаррі", де Джонні виконав головну роль короля Людовіка XV.

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76-й Каннський кінофестиваль стартував сьогодні ввечері і першим буде показано фільм "Жанна Дюбаррі" про відому фаворитку короля Людовіка XV. Джонні Депп з'явився в компанії режисера та актриси Майвен Ле Беско і кілька хвилин роздавав шанувальникам автографи. А потім його тепло зустрів легендарний П'єр Рішар. Про це пише Deadline.

"Жанна Дюбаррі" — це перший фільм Джонні Деппа, в якому він знявся після скандальних судових розглядів з колишньою дружиною Ембер Херд. І шостий повнометражний фільм Майвен.

Джонні Депп і П'єр Рішар на червоній доріжці кінофестивалю Канна 2023 Фото: Getty Images

Глава Каннського кінофестивалю Тьєррі Фремо різко відмовився від питань про Деппа на передфестивальній прес-конференції у понеділок, заявивши журналістам, що Депп його цікавить лише як актор. Член журі Каннського конкурсу Брі Ларсон, здавалося, була приголомшена, коли її запитали, чи вона дивитиметься фільм, враховуючи, що він не бере участі в конкурсі, а в неї вже є багато фільмів, які вона може подивитися.

"Депп чудовий у ролі короля, яка дуже складна. Вам доведеться запитати Майвенн, чому вона обрала його", — сказав Фремо у відповідь на запитання журналіста.

Втім, прем'єра фільму вже ознаменувалася скандалом. Майвен визнала, що плюнула в журналіста.

Джонні Депп на червоній доріжці кінофестивалю Канна 2023

Напередодні прем'єри фільму режисер, французький актор і режисер Майвен зізналася, що напала на журналіста Едві Пленеля, плюнувши в нього.

"Чи підтверджую я, що напала на нього? Так. Я розповім про це, коли буду готова. Я дуже турбуюся про випуск мого фільму", — заявила Майвенн.

Пленель, головний редактор та засновник Mediapart, незалежної французької онлайн-газети, присвяченій розслідуванням, 7 березня подав скаргу до поліції, в якій звинуватив Майвенна в агресії.

За його словами, зірка "П'ятого елемента" схопила його за волосся, коли він їв у ресторані і плюнула йому в обличчя. У скарзі Пленель сказав, що "травмований інцидентом".

Тепер Пленель каже, що, на його думку, Майвен плюнула на нього, тому що вона була засмучена через опубліковане Mediapart розслідування звинувачень у згвалтуванні та сексуальних домаганнях проти Люка Бессона. Майвен вийшла заміж за Бессона в 1990-х, і у них є спільна дочка.

Джонні Депп та Майвен Ле Беско на червоній доріжці Канського кінофестивалю 2023

Нагадаємо, цього року Канни поб'ють свій скромний рекорд серед жінок-режисерів: сім фільмів жінок претендують на Золоту пальмову гілку.

З іншого боку Канський кінофестиваль може бути зірваний через протести, які спалахнули у відповідь на неоднозначну пенсійну реформу президента Еммануеля Макрона. Оскільки головна профспілка енергетиків Франції все ще готує акцію протесту біля нещодавно відремонтованого готелю Carlton. Профспілка раніше загрожувала відключити подачу електроенергії для кінофестивалю.