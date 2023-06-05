Джаред Лето впервые появился на публике с новой девушкой (фото)

Джареда Лето заметили в Берлине, куда он прилетел дать концерт.

51-летний американский актер и музыкант Джаред Лето был замечен с новой подругой, 27-летней моделью Тет Тинн. Пару видели в Берлине на выходных. Об этом пишет Daily Mail.

Джаред, который оделся как кошка Карла Лагерфельда на Met Gala 2023 года, вышел из машины около отеля. Рядом с ним была модель из Мьянмы. По слухам, они состоят в отношениях и это их первое совместное появление на публике.

Фронтмен группы 30 Seconds to Mars был одет в черные джинсы и большую черную футболку с надписью "Ворвался во Флориду". Он также носил сумку через плечо с логотипом своей группы и розовую кепку.

Модель продемонстрировала свои подтянутые ноги в кремовом трикотажном мини-платье с вырезом в форме сердца. Свой образ она дополнила парой черных сапог-казаков и закуталась в большой коричневый кардиган. Темные волосы Тинн собрала в высокий хвост и дополнила аутфит солнцезащитными очками.

Заселившись в отель, пара отправилась на прогулку по городу.

Тет, известная под псевдонимом Beauty, снялась в клипе на последний клип Stuck группы 30 Seconds to Mars.

"Рожденная в Мьянме, красивой, но раздираемой войной стране в разгар жестокого конфликта, Beauty принесла с собой элегантность, изящество и серьезность, которые помогли сделать видео еще более особенным. Еще раз спасибо всем, кто так усердно работал и так много отдал этому проекту", — написал Лето.

Ранее Фокус писал, что Лето сыграет знаменитого модельера Карла Лагерфельда в новом фильме.