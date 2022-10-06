Джаред Лето сыграет Карла Лагерфельда в фильме о легендарном дизайнере

В частности, актер станет исполнительным продюсером картины.

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50-летний американский актер Джаред Лето сыграет знаменитого модельера Карла Лагерфельда в новом фильме. Об этом пишет WWD.

Рок-музыкант не только сыграет главную роль в картине, но и станет исполнительным продюсером художественного фильма.

Кроме Джареда Лето, к съемкам фильма приступят генеральный директор дома Karl Lagerfeld Пьер Паоло Риги, старший вице-президент по имиджу и коммуникациям компании Кэролайн Лебар и очень близкий человек к покойному модельеру — его телохранитель Себастьян Жондо.

Отметим, что сюжет будущей картины на данный момент держится в тайне.

[ + – ] Карл Лагерфельд Фото: Getty Images

Карл Лагерфельд умер в феврале 2019 в возрасте 85 лет. Дизайнер и 50-летний Джаред Лето были хорошо знакомы. Они часто встречались в Сен-Тропе – одном из любимых мест для отдыха легендарного дизайнера летом.

В частности, американский актер был замечен на кутюрном показе Chanel в 2014 году.

Одной из последних ярких ролей Лето стало участие актера в съемках фильма о скандалах итальянской семьи Гуччи, основателей всемирно известного модного бренда Gucci. Резкое перевоплощение актера на экранах не оставило равнодушным практически любого зрителя картины.

[ + – ] Джаред Лето в фильме "Дом Гуччи" Фото: Скриншот

Напомним, Джаред Лето начал встречаться летом 2022 с моделью из России.

Также Фокус писал о любимой кошке покойного модельера Карла Лагерфельда. 11-летняя Шупетт отпраздновала свой день рождения на борту частного самолета.