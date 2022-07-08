Джаред Лето встречается с моделью из России

50-летнего актера видели на романтических прогулках с 25-летней Дарьей Корчиной

Актера и музыканта Джареда Лето видели на днях на свидании с таинственной незнакомкой. Но журналисты таблоидов выяснили, что его спутница – это российская модель Дарья Корчина. Об этом пишет Daily Mail.

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Она на 25 лет моложе своего 50-летнего кавалера, но, похоже, пару это не смущало. Они прогуливались по улочкам Портофино, занимались снорклингом у побережья Санфруттуозо-ди-Камольи и отужинали в ресторане вместе с друзьями Джареда.

[ + – ] Джаред Лето и Дарья Корчина

В СМИ Дарью называют "восходящей звездой", она выходила на подиум на нескольких неделях моды, в частности, в показе Chanel и Dolce & Gabbana. И она снималась для Vogue.

[ + – ] Дарья Корчина Фото: Instagram dariakorchina [ + – ] Дарья Корчина Фото: Instagram dariakorchina

А Джаред Лето известен, как весьма ветреный кавалер. Он никогда не был женат, зато количество его романов впечатляет.

Прежде всего он известен связями с многочисленными моделями и порноактрисами. Среди его девушек были одна из главных моделей Penthouse Криста Эйн, которая потом говорила в интервью, что Лето "ее не впечатлил", и известная порнозвезда 2000-х Тила Текила.

У него были романы с Линдси Лохан и Пэрис Хилтон, с которой их, кстати, до сих пор связывает дружба, а вот слухи о романе Джареда и Бритни Спирс оказались сильно преувеличены. Певица говорила, что Лето "очень милый", но они не вместе.

Относительно продолжительный роман был у актера со Скарлетт Йоханссон – они встречались целый год с 2004 по 2005 гг.

Но самые долгие отношения связывали его с Кэмерон Диас. Молодые люди были вместе четыре года, с 1999-го по 2003-й. По слухам, дело почти дошло до свадьбы, но они расстались из-за короткого романа Джареда с Пэрис Хилтон.

Напомним, ранее Джареда Лето видели на отдыхе с таинственной брюнеткой, но, похоже, она оказалась просто знакомой.