Джаред Лето зустрічається з моделлю з Росії

50-річного актора бачили на романтичних прогулянках із 25-річною Дар'єю Корчиною

Актора та музиканта Джареда Лето бачили днями на побаченні з таємничою незнайомкою. Але журналісти таблоїдів з'ясували, що його супутниця — російська модель Дар'я Корчина. Про це пише Daily Mail.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Вона на 25 років молодша за свого 50-річного кавалера, але, схоже, пару це не бентежило. Вони прогулювалися вуличками Портофіно, займалися снорклінгом біля узбережжя Санфруттуозо-ді-Камольї і повечеряли в ресторані разом із друзями Джареда.

[ + – ] Джаред Лето та Дар'я Корчина

У ЗМІ Дар'ю називають "висхідною зіркою", вона виходила на подіум на кількох тижнях моди, зокрема, в показі Chanel і Dolce & Gabbana. І вона знімалася для Vogue.

[ + – ] Дар'я Корчина Фото: Instagram dariakorchina [ + – ] Дар'я Корчина Фото: Instagram dariakorchina

А Джаред Лето відомий як вельми вітряний кавалер. Він ніколи не був одружений, проте кількість його романів вражає.

Насамперед він відомий зв'язками з численними моделями та порноакторками. Серед його дівчат були одна з головних моделей Penthouse Кріст Ейн, яка потім говорила в інтерв'ю, що Лето "її не вразив", і відома порнозірка 2000-х Тіла Текіла.

У нього були романи з Ліндсі Лохан і Періс Гілтон, з якою їх, до речі, досі пов'язує дружба, а ось чутки про роман Джареда та Брітні Спірс виявилися сильно перебільшеними. Співачка говорила, що Лето "дуже милий", але вони не разом.

Відносно тривалий роман мав актор зі Скарлетт Йоханссон — вони зустрічалися цілий рік з 2004 по 2005.

Але найдовші стосунки пов'язували його з Кемерон Діас. Молоді люди були разом чотири роки, з 1999-го до 2003-го. За чутками, справа майже дійшла до весілля, але вони розлучилися через короткий роман Джареда з Періс Гілтон.

Нагадаємо, раніше Джареда Лето бачили на відпочинку з таємничою брюнеткою, але, схоже, вона виявилася просто знайомою.