Дівчині наказали покинути весілля подруги через "недоречне" вбрання: що не так із сукнею

За словами дівчини, вона підібрала на святкування весілля своєї подруги сукню жовтого кольору і наречена впродовж дня зробила вбранню кілька компліментів. При цьому одна з гостей визнала його невідповідним, адже воно здавалося білим.

Дівчині наказали покинути весілля її друзів і причиною стала нібито невідповідна сукня. У результаті вона категорично відмовилася, про що йдеться в матеріалі Mirror.

Користувачка Reddit згадала про курйозну ситуацію, яка трапилася з нею нещодавно на весіллі. Нареченою була близька подруги дівчини і для заходу вона вирішила замовити незвичайну сукню жовтого кольору, адже вона була схожа на ту, яка була у героїні фільму "Красуня і чудовисько".

Вбрання було досить скромним, із закритим декольте і ногами, проте це не завадило однiй з гостей зробити зауваження з проханням покинути весілля своєї подруги.

"Я отримала багато компліментів з приводу сукні, наречена навіть кілька разів сказала, як вона їй подобається. Ближче до кінця прийому в залі приглушили світло і ввімкнули кілька ламп. Через ці вогні моя сукня здавалася радше білою, ніж жовтою. Одна з гостей весілля підійшла до мене, поки горіли вогні, і заявила, що мені потрібно піти, бо моя сукня "біла" і "недоречна", — розповіла дівчина.

Користувачка Reddit намагалася пояснити, що сукня жовта, а білою вона здається через прожектори, але гостя не хотіла її слухати та почала погрожувати. Учасниця весільної вечірки заявила, що якщо дівчина в нібито білій сукні не піде, тоді її змусять це зробити.

Розмова в результаті була напруженою та палкою, проте учасники діалогу говорили без підвищення тону та нецензурних виразів, намагаючись пояснити свою позицію. Гостя також намагалася поскаржитися нареченому, але той лише знизав плечима і продовжив танцювати.

"Наступного ранку за сніданком до мене підійшов друг (не з весільної компанії). Він сказав, що чув про те, що сталося, і що мені слід було піти, коли мене попросили, тому що людям було "ніяково", і що я зробила так, що я "веселилася", а не "дотримувалася весільного етикету", — продовжила розповідь жінка.

Подруга нареченої не розуміє, чи зробила вона щось не так, адже сукня справді була жовта. У зв'язку з цим вона звернулася за порадами до інших користувачів мережі і один з них написав, що ситуація безглузда, адже ніхто не перевіряє своє вбрання під прожекторами для того, щоб пройти певний дрес-код:

"Я розумію, якби вона (сукня, — ред.) здавалася білою при звичайному освітленні, але, чорт візьми, це була незвичайна ситуація наприкінці прийому. З вами все гаразд, і той, хто до вас підійшов, був абсолютно не в собі. Деяким людям нема чим зайнятися, окрім як шукати неіснуючі проблеми".

Нагадаємо, 12 листопада повідомлялося, що наречена не хоче бачити на весіллі найкращу подругу чоловіка. Користувачі звернули увагу на дивну історію "дружби" нареченого з його колегою Лілі, з якою дуже тісно спілкуються. Багато хто вважає, що колега по роботі явно підколює чоловіка оповідачки.