Девушке приказали покинуть свадьбу подруги из-за "неуместного" наряда: что не так с платьем

По словам девушки, она подобрала на празднование свадьбы своей подруги платье желтого цвета и невеста в течение дня сделала наряду несколько комплиментов. При этом одна из гостей сочла его неподходящим, ведь оно казалось белым.

Девушке приказали покинуть свадьбу ее друзей и причиной стало якобы неподходящее платье. В результате она категорически отказалась, о чем говорится в материале Mirror.

Пользовательница Reddit вспомнила про курьезную ситуацию, которая приключилась с ней недавно на свадьбе. Невестой являлась близкая подруги девушки и для мероприятия она решила заказать необычное платье желтого цвета, ведь оно было похоже на то, которое было о героини фильма "Красавица и чудовище".

Наряд был достаточно скромным, с закрытым декольте и ногами, однако это не помешало одному из гостей сделать замечание с просьбой покинуть свадьбу своей подруги.

"Я получила много комплиментов по поводу платья, невеста даже несколько раз сказала, как оно ей нравится. Ближе к концу приема в зале приглушили свет и включили несколько ламп. Из-за этих огней мое платье казалось скорее белым, чем желтым. Одна из гостей свадьбы подошла ко мне, пока горели огни, и заявила, что мне нужно уйти, потому что мое платье "белое" и "неуместное", — рассказала девушка.

Пользовательница Reddit пыталась объяснить, что платье желтое, а белым оно кажется из-за прожекторов, но гостья не хотела ее слушать и начала угрожать. Участница свадебной вечеринка заявила, что если девушка в якобы белом платье не уйдет, тогда ее заставят это сделать.

Разговор в результате был напряженным и жарким, однако участники диалога говорили без повышения тона и нецензурных выражений, пытаясь объяснить свою позицию. Гостья также пыталась пожаловаться жениху, но тот лишь пожал плечами и продолжил танцевать.

"На следующее утро за завтраком ко мне подошел друг (не из свадебной компании). Он сказал, что слышал о произошедшем, и что мне следовало уйти, когда меня попросили, потому что людям было "неловко", и что я сделала так, что я "веселилась", а не "соблюдала свадебный этикет", — продолжила рассказ женщина.

Подруга невесты не понимает, сделала ли она что-то не так, ведь платье действительно было желтое. В связи с этим она обратилась за советам к другим пользователям сети и один из них написал, что ситуация нелепая, ведь никто не проверяет свой наряд под прожекторами для того, чтобы пройти определенный дресс-код:

"Я понимаю, если бы оно (платье, — ред.) казалось белым при обычном освещении, но, черт возьми, это была необычная ситуация в конце приема. С вами все в порядке, и тот, кто к вам подошел, был совершенно не в себе. Некоторым людям нечем заняться, кроме как искать несуществующие проблемы".

Напомним, 12 ноября сообщалось, что невеста не хочет видеть на свадьбе лучшую подругу мужа. Пользователи обратили на странную историю "дружбы" жениха с его коллегой Лили, с которой очень тесно общаются. Многие считают, что коллега по работе явно подкалывает мужа рассказчицы.