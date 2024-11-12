Невеста не хочет видеть на свадьбе лучшую подругу мужа: в чем причина

Пользователи обратили на странную историю "дружбы" жениха с его коллегой Лили, с которой очень тесно общаются. Многие считают, что коллега по работе явно подкалывает мужа рассказчицы.

Будущая невеста пытается убедить своего избранника не приглашать на их свадьбу его лучшую коллегу, которая оскорбила ее своими неудачными шутками. Об этом героиня истории написала на одном из форумов на платформе Reddit.

29-летняя женщина говорит, что она планировала вместе со своим 31-летним возлюбленным свадьбу больше года. Однако его 30-летняя коллега Лили "бросает тень на все", что пытается героиня сделать для своей свадьбы.

"Мой жених и Лили являются друзьями и коллегами около пяти лет. Сначала я, честно говоря, почувствовала облегчение, что у него есть хороший друг на работе, особенно потому, что его работа может быть сложной и немного изолированной", — написала женщина, однако со временем начала понимать, что отдаляется от своего мужа из-за этой дружбы.

Женщина пишет, что пыталась трезво и выдержанно принимать этот факт, однако со временем ее начало беспокоить то, что их связь "становилась чем-то, чего я не могу понять и как с этим справиться". Ведь Лили постоянно пишет его сообщения на разные темы, начиная от рабочих дел и заканчивая личными шутками.

"Она знает о нем то, чего я иногда не знаю, и мне больно осознавать, как часто он обращается к ней за советом и смеется вместо меня. Мой жених уверяет меня, что они просто друзья, что она его близкая коллега и что это ничего страшного, но такое ощущение, что она подошла настолько близко, что иногда я здесь являюсь лишней", — пишет героиня.

И вот тут, когда дело дошло до свадьбы, женщина не смогла выдержать уже откровенного вмешательства Лили в ее дела. Коллега ее жениха посоветовала героине выбрать не то платье, которое она хотела, а то, которое нравилось Лили. Однако "точкой невозврата" была вечеринка по случаю помолвки.

"Это должен был быть такой счастливый день! Но я постоянно замечала, что Лили приклеилась к нему. Я пыталась присоединиться к их разговорам, но каждый раз она говорила с ним по работе или вспоминала их профессиональные шутки, делая меня на моем празднике третьей лишней. А потом когда я вернулась, то услышала от нее фразу, которая совсем меня разбила — она сказала ему, что если он изменит свое решение, то она может выйти замуж за него", — призналась женщина.

Она говорит, что не понимает, была ли это такая "неудачная шутка" или абсолютно серьезно. Однако жених снова отмахнулся и сказал женщине, что это мелочи. Однако последний удар, как пишет героиня, ей нанесли боль, когда Лили пыталась поговорить с ней, и та сказала будущей невесте, что ей "трудно представить его с кем-то другим".

Позже она призналась своему жениху, что не хочет видеть Лили среди гостей на свадьбе и в конце концов рассказала, что его коллега снова вмешивается в их отношения. Однако он защищался и сказал, что она пытается заставить его выбрать между ней и его лучшей подругой.

Женщина пишет, что чувствует себя обиженной и разбитой, будто ее чувства ничего не стоят. Хотя ее друзья поддерживают в этой ситуации, но близкие ее мужа говорят, что она излишне реагирует и разрушает отношения с собственным избранником, и поэтому спросила пользователей о том, имеет ли право говорить об этом.

Одни пользователи откровенно высказались, что у них вызывает сомнения фигура Лили и считают, что она имеет свои планы на избранника женщины. Вторая группа предположила, что они не просто близкие коллеги, а вероятно могут быть уже парой или любовниками.

Третий пользователь сказал, что Лили похожа на "типичную с*ку", которая отбивает мужчин у хороших жен. Комментатор добавил, что имеет нескольких лучших друзей, среди которых один женился на такой как Лили. "Честно говоря, у вас проблема не с коллегой мужем, а с вашим избранником", — отметил пользователь.

Еще один автор сказал, что не понимает сути претензий героини и говорит, что все эти моменты ясно дают понять, что всем персонажам истории надо повзрослеть, а героине истории сделать "важный выбор" уже сейчас.

Напомним, Фокус рассказывал о том, как невеста вошла в пустой зал для встречи гостей, которые не пришли на запланированную несколько лет назад свадьбу. Калина Мари разослала около 100 приглашений, но на церемонии оказалась в пустом зале. На свадьбе присутствовали только пять человек, включая ее жениха и сына.

Также мы писали о том, как жених известной TikTok звезды сбежал со свадьбы. Запутанная история разрыва отношений тиктокерши Рэйчел Сигл и ее жениха стала вирусной в соцсетях. Журналисты решили установить, что же на самом деле произошло у этой, на первый взгляд, идеальной пары влюбленных.