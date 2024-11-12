Наречена не хоче бачити на весіллі найкращу подругу чоловіка: в чому причина

Користувачі звернули на дивну історію "дружби" нареченого з його колегою Лілі, з якою дуже тісно спілкуються. Багато хто вважає, що колега з роботи явно підбиває кпини чоловіку оповідачки.

Майбутня наречена намагається переконати свого обранця не запрошувати на їхнє весілля його найкращу колегу, яка образила її своїми невдалими жартами. Про це героїня історії написала на одному з форумів на платформі Reddit.

29-річна жінка каже, що вона планувала разом зі своїм 31-річним коханим весілля більше як рік. Однак його 30-річна колега Лілі "кидає тінь на все", що намагається героїня зробити для свого весілля.

"Мій наречений і Лілі є друзями та колегами близько п'яти років. Спочатку я, чесно кажучи, відчула полегшення, що у нього є хороший друг на роботі, особливо тому, що його робота може бути складною та трохи ізольованою", — написала жінка, однак з часом почала розуміти, що віддаляється від свого чоловіка через цю дружбу.

Жінка пише, що намагалася тверезо та витримано приймати цей факт, однак з часом її почало непокоїти те, що їхній зв'язок "ставав чимось, чого я не можу зрозуміти та як з цим впоратися". Адже Лілі постійно пише йому повідомлення на різні теми, починаючи від робочих справ і закінчуючи особистими жартами.

"Вона знає про нього те, чого я іноді не знаю, і мені боляче усвідомлювати, як часто він звертається до неї за порадою і сміється замість мене. Мій наречений запевняє мене, що вони просто друзі, що вона його близька колега і що це нічого страшного, але таке відчуття, що вона підійшла настільки близько, що іноді я тут є зайвою", — пише героїня.

І ось тут, коли справа дійшла до весілля, жінка не змогла витримати вже відвертого втручання Лілі у її справи. Колега її нареченого порадила героїні обрати не ту сукню, яку вона хотіла, а ту, яка була до вподоби Лілі. Однак "точкою неповернення" була вечірка з нагоди заручин.

"Це мав бути такий щасливий день! Але я постійно помічала, що Лілі приклеїлася до нього. Я намагалася приєднатися до їхніх розмов, але щоразу вона говорила з ним по роботі чи згадувала їхні професійні жарти, роблячи мене на моєму святі третьою зайвою. А потім коли я повернулася, то почула від неї фразу, яка геть мене розбила — вона сказала йому, що якщо він змінить своє рішення, то вона може вийти заміж за нього", — зізналася жінка.

Вона каже, що не розуміє, чи це був такий "невдалий жарт" чи абсолютно серйозно. Однак наречений знову відмахнувся і сказав до жінки, що це дрібниці. Однак останнього удару, як пише героїня, їй завдали болю, коли Лілі намагалася поговорити з нею, і та сказала майбутній наречені, що їй "важко уявити його з кимось іншим".

Пізніше вона зізналася своєму нареченому, що не хоче бачити Лілі серед гостей на весіллі та зрештою розповіла, що його колега знову втручається в їхні стосунки. Однак він почав захищатися і сказав, що вона намагається його змусити вибрати між нею та його найкращою подругою.

Жінка пише, що почувається скривдженою і розбитою, ніби її почуття нічого не варті. Хоча її друзі підтримують в цій ситуації, та близькі її чоловіка кажуть, що вона надміру реагує та руйнує стосунки з власним обранцем, і тому запитала користувачів про те, чи має право говорити про це.

Одні користувачі відверто висловилися, що у них викликає сумніви постать Лілі та вважають, що вона має свої плани на обранця жінки. Друга група припустила, що вони не просто близькі колеги, а певне можуть бути вже парою чи коханцями.

Третій користувач сказав, що Лілі схожа на "типову с*ку", яка відбиває чоловіків у хороших дружин. Коментатор додав, що має кількох найкращих друзів, серед яких один одружився з такою як Лілі. "Чесно кажучи, у вас проблема не з колегою чоловіком, а з вашим обранцем", — зазначив користувач.

Ще один дописувач сказав, що не розуміє суті претензій героїні та каже, що всі ці моменти ясно дають зрозуміти, що всім персонажам історії треба подорослішати, а героїні історії зробити "важливий вибір" уже зараз.

Нагадаємо, Фокус розповідав про те, як наречена увійшла в порожній зал для зустрічі гостей, які не прийшли на заплановане кілька років тому весілля. Калина Марі розіслала близько 100 запрошень, але на церемонії опинилася в порожньому залі. На весіллі були присутні лише п'ятеро людей, включно з її нареченим і сином.

Також ми писали про те, як наречений відомої TikTok зірки втік з весілля. Заплутана історія розриву стосунків тіктокерки Рейчел Сігл та її нареченого стала вірусною в соцмережах. Журналісти вирішили встановити, що ж насправді сталося у цієї, на перший погляд, ідеальної пари закоханих.