Наречена увійшла в порожній зал: гості не прийшли на весілля, яке планували кілька років

Калина Марі розіслала близько 100 запрошень, але на церемонії опинилася в порожньому залі. На весіллі були присутні лише п'ятеро людей, включно з її нареченим і сином.

Калина Марі була шокована, коли в день її весілля на церемонію прийшли лише кілька гостей, хоча було розіслано 100 запрошень. Відео з моменту її появи в порожньому залі стало вірусним у TikTok і викликало хвилю співчуття у користувачів.

Жінка розповіла, що розіслала 75 цифрових запрошень і ще 25 паперових, щоб поділитися з близькими святом, яке хотіла провести в стилі маскараду. Однак на весіллі виявилося лише п'ятеро людей, включно з її нареченим і сином.

Наречена пояснила, що вона з її коханим разом уже дев'ять років, були заручені чотири роки, а весілля довелося перенести через пандемію.

"Прийшло п'ять осіб! Ви що, знущаєтеся? Як ви бачите на відео, ми заходимо в зал. І там нікого немає", — підписала свій ролик Калина.

Жінка зазначила, що почала церемонію на годину пізніше, сподіваючись, що ще хтось прийде, але зал так і залишився порожнім.

"Я мріяла побачити повний зал, але увійшла в порожнє приміщення. Це було болісно", — зізналася Калина.

Жінка розповіла, що розіслала 75 цифрових запрошень і ще 25 паперових Фото: TikTok

Попри розчарування і відсутність своїх друзів і знайомих, вона подякувала сім'ї, яка залишилася поруч, і чоловікові, який підтримав її у важкий момент. За кілька днів Калина опублікувала ще одне відео, де розповіла, що весілля було заплановане заздалегідь, а запрошення розіслані всім, хто не користувався соцмережами. На запитання про причини відсутності гостей вона сказала, що отримала мало пояснень.

"Тепер ми переосмислюємо своє оточення і ще більше цінуємо тих, хто справді поруч", — завершила Калина.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка, яка вважала, що виходить заміж за "лорда", загрузла в боргах перед весіллям. Меган Кларк працювала в барі на острові, коли в її життя увійшов "лорд" Берті Андервуд. За її словами, він був чарівним, добрим і турботливим, і ясно дав зрозуміти, що вона йому цікава. Однак з часом вона почала помічати підозрілі речі.

Також стало відомо, що жінка вийшла заміж за чоловіка, який забув про їхнє розставання після струсу мозку. Мітчелл Бразерсон отримав важкий струс мозку під час спроби зробити сальто на гірськолижному схилі. Опинившись у лікарні, він зателефонував своїй дівчині Дженні з проханням забрати його додому, не пам'ятаючи, що вони недавно розлучилися.