Женщина вышла замуж за мужчину, забывшего об их расставании после сотрясения мозга (видео)

Мітчелл Бразерсон отримав важкий струс мозку під час спроби зробити сальто на гірськолижному схилі. Опинившись у лікарні, він зателефонував своїй дівчині Дженні з проханням забрати його додому, не пам'ятаючи, що вони нещодавно розлучилися.

Дженна і Мітчелл Бразерсон зі США одружилися у вересні 2020 року після незвичайної і зворушливої історії. Лише за сім місяців до весілля дівчина, будучи перевантаженою навчанням і особистими труднощами, вирішила розлучитися з коханим, вважаючи, що в неї немає сил підтримувати стосунки. Дженна поділилася подробицями в TikTok.

Незабаром після неприємної розмови Мітчелл отримав важкий струс мозку під час спроби зробити сальто на гірськолижному схилі в Юті. Приземлившись на голову, він знепритомнів і прийшов до тями тільки в оточенні парамедиків, які везли його вниз по схилу.

Струс мозку викликав у нього серйозні проблеми з пам'яттю, і він геть забув про нещодавній розрив із Дженною. Опинившись у лікарні, він зателефонував їй із проханням забрати його додому, вважаючи, що вони все ще разом. Отримавши його повідомлення, дівчина здивувалася і розгубилася, адже вони щойно розлучилися. Але вона не могла залишити його в біді й погодилася допомогти.

Після виписки з лікарні Мітчелл продовжував підтримувати з нею спілкування, ніби їхні стосунки все ще існували. Спочатку Дженна була спантеличена, але його дбайливе ставлення і доброта змусили її переглянути свої почуття. Чоловік регулярно приносив їй та її сусідкам по кімнаті морозиво і підтримував її в складні моменти, попри власні труднощі з відновленням після травми.

Мітчелл освідчився Дженні і вони одружилися в колі сім'ї та друзів 2020 року Фото: People

Навесні 2020 року Дженна остаточно зрозуміла, що не хоче втрачати Мітчелла. На весняних канікулах вона набралася сміливості й запропонувала почати все спочатку. На одній із зустрічей вони довго розмовляли, і Дженна вирішила розповісти йому, що насправді вони розлучилися. Хлопець не міг згадати ту розмову і, за його словами, навіть подумав, що це жарт. Полегшення від того, що минуле розставання не залишило на їхніх стосунках сліду, дозволило парі з легкістю відновити роман.

Усього за п'ять місяців, у серпні 2020 року, Мітчелл освідчився Дженні в каньйоні Біг-Коттонвуд, де колись освідчився їй у коханні. За кілька тижнів вони одружилися в Дрейпері, штат Юта, оточені друзями та сім'єю. Під час весільної промови Мітчелл розповів про свій струс і про те, як не пам'ятав їхній розрив, але радий, що доля дала їм шанс бути разом.

Зараз Дженна і Мітчелл згадують цю історію з теплом і задоволенням.

"Нам обом по 27 років, і коли люди запитують нас про історію нашого кохання, це наша улюблена частина розповіді. Ми справді відчували, як невидимі нитки весь цей час тягнуть нас одна до одної", — ділиться американка.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка, яка вважала, що виходить заміж за "лорда", загрузла в боргах перед весіллям. Меган Кларк працювала в барі на острові, коли в її життя увійшов "лорд" Берті Андервуд. За її словами, він був чарівним, добрим і турботливим, і ясно дав зрозуміти, що вона йому цікава. Однак з часом вона почала помічати підозрілі речі.

Також стало відомо, що наречений і наречена "покарали" гостей на своєму весіллі поганим вибором їжі. Гості могли з'їсти тільки одну запечену картоплину з кількома начинками на вибір.