Невеста вошла в пустой зал: гости не пришли на свадьбу, которую планировали несколько лет

Калина Мари разослала около 100 приглашений, но на церемонии оказалась в пустом зале. На свадьбе присутствовали лишь пять человек, включая ее жениха и сына.

Калина Мари была шокирована, когда в день ее свадьбы на церемонию пришли лишь несколько гостей, хотя было разослано 100 приглашений. Видео с момента ее появления в пустом зале стало вирусным в TikTok и вызвало волну сочувствия у пользователей.

Женщина рассказала, что разослала 75 цифровых приглашений и еще 25 бумажных, чтобы поделиться с близкими праздником, который хотела провести в стиле маскарада. Однако на свадьбе оказалось лишь пять человек, включая ее жениха и сына.

Невеста объяснила, что она с ее возлюбленным вместе уже девять лет, были помолвлены четыре года, а свадьбу пришлось перенести из-за пандемии.

"Пришло пять человек! Вы что, издеваетесь? Как вы видите на видео, мы заходим в зал. И там никого нет", — подписала свой ролик Калина.

Женщина отметила, что начала церемонию на час позже в надежде, что еще кто-то придет, но зал так и остался пустым.

"Я мечтала увидеть полный зал, но вошла в пустое помещение. Это было болезненно", — призналась Калина.

Женщина рассказала, что разослала 75 цифровых приглашений и еще 25 бумажных Фото: TikTok

Несмотря на разочарование и отсутствие своих друзей и знакомых, она поблагодарила семью, которая осталась рядом, и мужа, который поддержал ее в трудный момент. Через несколько дней Калина опубликовала еще одно видео, где рассказала, что свадьба была запланирована заранее, а приглашения разосланы всем, кто не пользовался соцсетями. На вопрос о причинах отсутствия гостей она сказала, что получила мало объяснений.

"Теперь мы переосмысливаем свое окружение и еще больше ценим тех, кто действительно рядом", — завершила Калина.

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