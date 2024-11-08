Наречений відомої TikTok зірки втік з весілля: ЗМІ вияснили, що сталося насправді (відео)

Заплутана історія розриву стосунків тіктокерки Рейчел Сігл та її нареченого стала вірусною в соцмережах. Журналісти вирішили встановити, що ж насправді сталося у цієї, на перший погляд, ідеальної пари закоханих.

Вчителька танців Рейчел Сігл опинилася в ситуації, коли її наречений після дев'яти років разом вирішив, як вона думає, "втекти" з весілля. Виявилося, що насправді ситуація куди більш заплутана, а наречений виявився актором, пише видання Daily Mail.

Журналісти пишуть, що наречений Рейчел передумав зі своєю пропозицією, зателефонував жінці та сказав, що не готовий зв'язувати себе сімейними обов'язками. Після того вона записала короткий ролик у своєму TikTok, де вона сказала наступні слова: "Мене звуть Рейчел Сігл, і мій наречений щойно залишив мене біля вівтаря".

Її історія стала вірусною і зібрала понад 40 млн переглядів, і привернула увагу користувачів до цієї історії. Багато хто намагався дізнатися, чому наречений вирішив в останній момент передумати.

Журналісти британського таблоїда змогли виявити, що обранцем Рейчел був 34-річний актор Грант Гундерсон. Він — провінційний актор зі штату Техасу, чий ролик на IMDb включає кліп про роль людини, яка володіє суперздатністю зникати за власним бажанням. ЗМІ іронічно покепкували та додали, що у чоловіка є талант, який він "можливо зміг використати у день свого весілля".

Медіа виявили, що Рейчел і Грант прожили разом цілих дев’ять років, і після того чоловік наважився зробити пропозицію жінці. Мало того, пара влаштувала спільний дівич-вечір і вечір парубків разом у Лас-Вегасі, де відвідали весільну каплицю Грейсленд.

"З наближенням великого дня весілля все йшло добре. Гості були запрошені, прийом був спланований до дрібниць, і щаслива пара була готова до великого весілля у величному римо-католицькому соборі Св. Андрія в Гранд-Рапідс, штат Мічиган", — пишуть журналісти. Однак потім сталася ця відмова.

ЗМІ вказує, що причиною відмови Гранта було те, що "він просто зрозумів, що це було велике зобов'язання, яке він не хотів брати", сказав один з його друзів. Тому він вирішив що краще розійтися зараз, аніж потім проходити процес розлучення. Сам чоловік відмовився давати коментарі журналістам, коли ті звернулися з прохання прокоментувати ситуацію.

Водночас Рейчел після відмови чолові вирішила не скасовувати вечір прийому, і провела його з усіма гостями в заміському клубі Blythefield у Белмонті, штат Мічиган. Звідтіля вона опублікувала відео танцю, де замість нареченого з нею танцювала її мама Джуді.

Жінка продовжила натякати на те, що обранець покинув її перед самим вівтарем, однак друзі нареченого заявили медіа, що жінка почала відверто хайпувати на цьому питанні.

"Грант не "залишав її біля вівтаря". Просто є різниця між тим, щоб залишити свою наречену незадовго до весілля, а не під час самої церемонії. На мій погляд, ці відео були зроблені для того, щоб привернути увагу людей у ​​соціальних мережах", — сказав друг нареченого, який попросив не розкривати свого імені.

Ба більше, він повідомив деякі невідомі деталі, які жінка вирішила не оприлюднювати у своїх постах. Друг Гранта сказав, що наречений повідомив Рейчел, її матір і батька, священника про те, що весілля не буде. Однак жінка вирішила "одягнути весільну сукню й піти знімати ці відео".

ЗМІ відзначає, що попри те, Рейчел перебуває в пригніченому стані. Вона жаліється своїм підписникам, що не може спати сама в ліжку після розриву стосунків, а також не знімала кілька днів обручку.

З часом жінка розповіла, що вдячна батькам і друзям за підтримку в такий нелегкий для неї час. Тепер жінка вирішила втілити свою мрію в життя. За інформацією медіа, вона стала регіональним директором RevKids, дитячого відділення танцювальної компанії Revel.

Сама жінка записує відео зі зйомками танців, і розповіла підписникам у TikTok, що її плани на раніше запланований медовий місяць до Італії вона вирішила замінити відпочинком у одному з містечок у пустелі Мохаве, що на схід від Лос-Анджелеса, разом з подругою Марісою.

Журналісти додають, що коли намагалися зв'язатися з Рейчел, то вона відмовилася коментувати ситуацію. У розмові ж журналістами вона сказала, що все ще відчуває вплив від розриву з Грантом і не готова наразі дати інтерв'ю.

Нагадаємо, Фокус розповідав, як наречена дозволила гостям весілля обрати їй прізвище. До весілля пари та голосування за зміну прізвище ще кілька місяців, а тим часом ця історія привернула до себе багато уваги в TikTok.

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