Жених известной TikTok звезды сбежал со свадьбы: СМИ выяснили, что произошло на самом деле (видео)

Запутанная история разрыва отношений тиктокерши Рэйчел Сигл и ее жениха стала вирусной в соцсетях. Журналисты решили установить, что же на самом деле произошло у этой, на первый взгляд, идеальной пары влюбленных.

Учительница танцев Рэйчел Сигл оказалась в ситуации, когда ее жених после девяти лет вместе решил, как она думает, "сбежать" со свадьбы. Оказалось, что на самом деле ситуация куда более запутанная, а жених оказался актером, пишет издание Daily Mail.

Журналисты пишут, что жених Рэйчел передумал со своим предложением, позвонил женщине и сказал, что не готов связывать себя семейными обязанностями. После того она записала короткий ролик в своем TikTok, где она сказала следующие слова: "Меня зовут Рэйчел Сигл, и мой жених только что оставил меня у алтаря".

Ее история стала вирусной и собрала более 40 млн просмотров, и привлекла внимание пользователей к этой истории. Многие пытались узнать, почему жених решил в последний момент передумать.

Журналисты британского таблоида смогли обнаружить, что избранником Рэйчел был 34-летний актер Грант Гундерсон. Он — провинциальный актер из штата Техаса, чей ролик на IMDb включает клип о роли человека, который обладает суперспособностью исчезать по собственному желанию. СМИ иронично посмеялись и добавили, что у мужчины есть талант, который он "возможно смог использовать в день своей свадьбы".

Медиа обнаружили, что Рэйчел и Грант прожили вместе целых девять лет, и после того мужчина решился сделать предложение женщине. Мало того, пара устроила совместный девичник и мальчишник вместе в Лас-Вегасе, где посетили свадебную часовню Грейсленд.

"С приближением большого дня свадьбы все шло хорошо. Гости были приглашены, прием был спланирован до мелочей, и счастливая пара была готова к большой свадьбе в величественном римско-католическом соборе Св. Андрея в Гранд-Рапидс, штат Мичиган", — пишут журналисты. Однако затем произошел этот отказ.

СМИ указывает, что причиной отказа Гранта было то, что "он просто понял, что это было большое обязательство, которое он не хотел брать", сказал один из его друзей. Поэтому он решил что лучше разойтись сейчас, чем потом проходить бракоразводный процесс. Сам мужчина отказался давать комментарии журналистам, когда те обратились с просьбой прокомментировать ситуацию.

В то же время Рэйчел после отказа мужа решила не отменять вечер приема, и провела его со всеми гостями в загородном клубе Blythefield в Белмонте, штат Мичиган. Оттуда она опубликовала видео танца, где вместо жениха с ней танцевала ее мама Джуди.

Женщина продолжила намекать на то, что избранник покинул ее перед самым алтарем, однако друзья жениха заявили медиа, что женщина начала откровенно хайпировать на этом вопросе.

"Грант не "оставлял ее у алтаря". Просто есть разница между тем, чтобы оставить свою невесту незадолго до свадьбы, а не во время самой церемонии. На мой взгляд, эти видео были сделаны для того, чтобы привлечь внимание людей в социальных сетях", — сказал друг жениха, который попросил не раскрывать своего имени.

Более того, он сообщил некоторые неизвестные детали, которые женщина решила не обнародовать в своих постах. Друг Гранта сказал, что жених сообщил Рэйчел, ее матери и отцу, священнику о том, что свадьбы не будет. Однако женщина решила "надеть свадебное платье и пойти снимать эти видео".

СМИ отмечает, что несмотря на то, Рэйчел находится в подавленном состоянии. Она жалуется своим подписчикам, что не может спать одна в постели после разрыва отношений, а также не снимала несколько дней обручальное кольцо.

Со временем женщина рассказала, что благодарна родителям и друзьям за поддержку в такое нелегкое для нее время. Теперь женщина решила воплотить свою мечту в жизнь. По информации медиа, она стала региональным директором RevKids, детского отделения танцевальной компании Revel.

Сама женщина записывает видео со съемками танцев, и рассказала подписчикам в TikTok, что ее планы на ранее запланированный медовый месяц в Италию она решила заменить отдыхом в одном из городков в пустыне Мохаве, что к востоку от Лос-Анджелеса, вместе с подругой Марисой.

Журналисты добавляют, что когда пытались связаться с Рэйчел, то она отказалась комментировать ситуацию. В разговоре же журналистами она сказала, что все еще испытывает влияние от разрыва с Грантом и не готова пока дать интервью.

Напомним, Фокус рассказывал, как невеста позволила гостям свадьбы выбрать ей фамилию. До свадьбы пары и голосования за смену фамилии еще несколько месяцев, а тем временем эта история привлекла к себе много внимания в TikTok.

Также мы писали, как женщина выходит замуж за "лорда", однако погрязла в долгах перед свадьбой. Меган Кларк работала в баре на острове, когда в ее жизнь вошел "лорд" Берти Андервуд. По ее словам, он был очаровательным, добрым и заботливым, и ясно дал понять, что она ему интересна. Однако со временем она начала замечать подозрительные вещи.