Джаред Лето проводить відпустку з таємничою брюнеткою
50-річний співак і актор відпочиває після зйомок у містичному фільмі "Морбіус".
Джаред Лето після зйомок у фільмі "Морбіус" вирішив вирушити у відпустку. І вибрав для відпочинку мальовниче місто Антіб на півдні Франції. Про це пише Daily Mail.
Там 50-річний актор відпочиває в компанії друзів і таємничої брюнетки в рожевому бікіні. Втім фронтмен Thirty Seconds to Mars і сам продемонстрував ідеальну форму, походжаючи пляжем у яскраво-синіх плавках.
Папараці навіть зняли, як він підіймався на скелю. Джаред уже багато років професійно займається скелелазінням.
Видно, що актора не надто засмутив провал "Морбіуса". Історія доктора Майкла Морбіуса, який стає вампіром, намагаючись вилікуватись від рідкісного захворювання крові, не вразила глядачів.
"Морбіус" із Джаредом Лето в головній ролі зібрав лише 73,6 мільйона доларів за бюджету 75 мільйонів. Пізніше ця цифра зросла до 163 мільйонів у світовому прокаті, але критики називають фільм застарілим і нудним, хоча й хвалять гру Літо та Метта Сміта, який виконав роль лиходія Майло.
Sony Pictures вирішили отримати хоч якусь вигоду та повторно випустили картину в кінотеатри, але тільки сильніше зганьбилися, коли зібрали всього 310 665 доларів у 1037 кінотеатрах за вік-енд.
"Морбіус" уже увійшов до двадцятки найгірших фільмів цього літа. Отже, раніше запланована зустріч Венома та Морбіуса в сиквелі, швидше за все, не відбудеться.
А ось фільм "Найкращий стрілець: Меверік" Тома Круза навпаки б'є всі рекорди популярності. Сиквел культового фільму 1986 року виявився саме тим, чого бажали глядачі, а льотчик, який бореться проти таємничих лиходіїв, що нагадують росіян, став героєм нашого часу.
При бюджеті в 170 мільйонів "Топ Ган: Меверік" у прокаті вже зібрав майже мільярд доларів, а натхненний успіхом Том Круз збирається відсвяткувати свій 60-річний ювілей із небаченим розмахом, запросивши принца Вільяма та Девіда Бекхема.