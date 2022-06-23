Джаред Лето проводить відпустку з таємничою брюнеткою

50-річний співак і актор відпочиває після зйомок у містичному фільмі "Морбіус".

Джаред Лето після зйомок у фільмі "Морбіус" вирішив вирушити у відпустку. І вибрав для відпочинку мальовниче місто Антіб на півдні Франції. Про це пише Daily Mail.

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Там 50-річний актор відпочиває в компанії друзів і таємничої брюнетки в рожевому бікіні. Втім фронтмен Thirty Seconds to Mars і сам продемонстрував ідеальну форму, походжаючи пляжем у яскраво-синіх плавках.

[ + – ] Джаред Лето у відпустці Фото: Скриншот

Папараці навіть зняли, як він підіймався на скелю. Джаред уже багато років професійно займається скелелазінням.

[ + – ] Джаред Лето у відпустці

Видно, що актора не надто засмутив провал "Морбіуса". Історія доктора Майкла Морбіуса, який стає вампіром, намагаючись вилікуватись від рідкісного захворювання крові, не вразила глядачів.

"Морбіус" із Джаредом Лето в головній ролі зібрав лише 73,6 мільйона доларів за бюджету 75 мільйонів. Пізніше ця цифра зросла до 163 мільйонів у світовому прокаті, але критики називають фільм застарілим і нудним, хоча й хвалять гру Літо та Метта Сміта, який виконав роль лиходія Майло.

Sony Pictures вирішили отримати хоч якусь вигоду та повторно випустили картину в кінотеатри, але тільки сильніше зганьбилися, коли зібрали всього 310 665 доларів у 1037 кінотеатрах за вік-енд.

[ + – ] Трейлер фільма "Морбіус"

"Морбіус" уже увійшов до двадцятки найгірших фільмів цього літа. Отже, раніше запланована зустріч Венома та Морбіуса в сиквелі, швидше за все, не відбудеться.

А ось фільм "Найкращий стрілець: Меверік" Тома Круза навпаки б'є всі рекорди популярності. Сиквел культового фільму 1986 року виявився саме тим, чого бажали глядачі, а льотчик, який бореться проти таємничих лиходіїв, що нагадують росіян, став героєм нашого часу.

При бюджеті в 170 мільйонів "Топ Ган: Меверік" у прокаті вже зібрав майже мільярд доларів, а натхненний успіхом Том Круз збирається відсвяткувати свій 60-річний ювілей із небаченим розмахом, запросивши принца Вільяма та Девіда Бекхема.