Джаред Лето проводит отпуск с таинственной брюнеткой
50-летний певец и актер отдыхает после съемок в мистическом фильме "Морбиус"
Джаред Лето после съемок в фильме "Морбиус" решил отправиться в отпуск. И выбрал для отдыха живописный город Антиб на юге Франции. Об этом пишет Daily Mail.
Там 50-летний актер отдыхает в компании друзей и таинственной брюнетки в розовом бикини. Впрочем, фронтмен Thirty Seconds to Mars и сам продемонстрировал идеальную форму, расхаживая по пляжу в ярко-синих плавках.
Папарацци даже запечатлели, как он взбирался на скалу. Джаред уже много лет профессионально занимается скалолазанием.
Видно, что актера не слишком расстроил провал "Морбиуса". История доктора Майкла Морбиуса, который становится вампиром, пытаясь вылечится от редкого заболевания крови, не впечатлила зрителей.
"Морбиус" с Джаредом Лето в главной роли собрал всего 73,6 миллиона долларов при бюджете в 75 миллионов. Позже эта цифра выросла до 163 миллионов в мировом прокате, но критики называют фильм устаревшим и скучным, хоть и хвалят игру Лето и Мэтта Смита, который исполнил роль злодея Майло.
Sony Pictures решили извлечь хоть какую-то выгоду и повторно выпустили картину в кинотеатры, но только сильней опозорились, когда собрали всего 310 665 долларов в 1037 кинотеатрах за уикенд.
"Морбиус" уже вошел в двадцатку худших фильмов этого лета. Так что ранее планируемая встреча Венома и Морбиуса в сиквеле, скорей всего не состоится.
А вот фильм "Лучший стрелок: Мэверик" Тома Круза напротив бьет все рекорды популярности. Сиквел культового фильма 1986 года оказался именно тем, чего желали зрители, а летчик, сражающийся против таинственных злодеев, напоминающих русских, стал героем нашего времени.
При бюджете в 170 миллионов, "Топ Ган: Мэверик" в прокате уже собрал почти миллиард долларов, а, воодушевленный успехом Том Круз собирается отпраздновать свой 60-летний юбилей с невиданным размахом, пригласив принца Уильяма и Дэвидом Бекхэмом.