Джаред Лето проводит отпуск с таинственной брюнеткой

50-летний певец и актер отдыхает после съемок в мистическом фильме "Морбиус"

Джаред Лето после съемок в фильме "Морбиус" решил отправиться в отпуск. И выбрал для отдыха живописный город Антиб на юге Франции. Об этом пишет Daily Mail.

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Там 50-летний актер отдыхает в компании друзей и таинственной брюнетки в розовом бикини. Впрочем, фронтмен Thirty Seconds to Mars и сам продемонстрировал идеальную форму, расхаживая по пляжу в ярко-синих плавках.

[ + – ] Джаред Лето в отпуске Фото: Скриншот

Папарацци даже запечатлели, как он взбирался на скалу. Джаред уже много лет профессионально занимается скалолазанием.

[ + – ] Джаред Лето в отпуске

Видно, что актера не слишком расстроил провал "Морбиуса". История доктора Майкла Морбиуса, который становится вампиром, пытаясь вылечится от редкого заболевания крови, не впечатлила зрителей.

"Морбиус" с Джаредом Лето в главной роли собрал всего 73,6 миллиона долларов при бюджете в 75 миллионов. Позже эта цифра выросла до 163 миллионов в мировом прокате, но критики называют фильм устаревшим и скучным, хоть и хвалят игру Лето и Мэтта Смита, который исполнил роль злодея Майло.

Sony Pictures решили извлечь хоть какую-то выгоду и повторно выпустили картину в кинотеатры, но только сильней опозорились, когда собрали всего 310 665 долларов в 1037 кинотеатрах за уикенд.

[ + – ] Трейлер фильма "Морбиус"

"Морбиус" уже вошел в двадцатку худших фильмов этого лета. Так что ранее планируемая встреча Венома и Морбиуса в сиквеле, скорей всего не состоится.

А вот фильм "Лучший стрелок: Мэверик" Тома Круза напротив бьет все рекорды популярности. Сиквел культового фильма 1986 года оказался именно тем, чего желали зрители, а летчик, сражающийся против таинственных злодеев, напоминающих русских, стал героем нашего времени.

При бюджете в 170 миллионов, "Топ Ган: Мэверик" в прокате уже собрал почти миллиард долларов, а, воодушевленный успехом Том Круз собирается отпраздновать свой 60-летний юбилей с невиданным размахом, пригласив принца Уильяма и Дэвидом Бекхэмом.