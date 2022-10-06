Джаред Лето зіграє Карла Лагерфельда у фільмі про легендарного дизайнера

Зокрема актор стане виконавчим продюсером картини.

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50-річний американський актор Джаред Лето зіграє знаменитого модельєра Карла Лагерфельда в новому фільмі. Про це пише WWD.

Рок-музикант не тільки зіграє головну роль у картині, але ще й стане виконавчим продюсером художнього фільму.

Окрім Джареда Лето, до зйомок стрічки приступлять генеральний директор дому Karl Lagerfeld П'єр Паоло Ригі, старший віцепрезидент по іміджу і комунікаціях компанії Керолайн Лебар та дуже близька людина до покійного модельєра — його особистий тілоохоронець Себастьян Жондо.

Зазначимо, що сюжет картини наразі тримається в таємниці.

[ + – ] Карл Лагерфельд Фото: Getty Images

Карл Лагерфельд помер у лютому 2019 у віці 85 років. Дизайнер та 50-річний Джаред Лето, як повідомляється, були добре знайомі. Вони часто зустрічалися в Сен-Тропе — одному з улюблених місць для відпочинку легендарного дизайнера влітку.

Зокрема американський актор був помічений на кутюрному показі Chanel у 2014 році.

Однією з останніх яскравих ролей Лето стала участь актора у зйомках фільму про скандали італійської родини Гуччі, засновників всесвітньо відомого модного бренду Gucci. Різке перевтілення актора не залишило байдужим практично будь-якого глядача картини.

[ + – ] Джаред Лето у фільмі "Дім Гуччі" Фото: Скриншот

Нагадаємо, Джаред Лето почав зустрічатися влітку 2022 з моделлю з Росії.

Також Фокус писав про улюблену кішку покійного модельєра Карла Лагерфельда. 11-річна Шупетт відсвяткувала день народження на борту приватного літака.