В Латвии умерла актриса Лилита Озолиня, звезда фильма "Долгая дорога в дюнах"

Актрисе было 75 лет. Коллеги назвали её смерть болезненной утратой для латвийского театра и мирового киноискусства.

В возрасте 75 лет скончалась латвийская актриса Лилита Озолиня, которая стала известной благодаря главной роли в фильме "Долгая дорога в дюнах". Об этом 5 июня заявили в пресс-службе театра "Дайлес", где она работала с 1966 года.

Смерть, по предварительным данным, констатировали в понедельник, 5 июня и коллеги актрисы говорят, что это болезненная утрата для всего латвийского театра и искусства кино.

"Для театра "Дайлес" Лилита была дивой и легендой. Ее работа была отличной, такой тонкой и глубокой. Невероятно болезненная утрата для театра "Дайлес", для латвийского театра и мирового киноискусства. И для нашего коллектива, и для каждого из нас. Это неожиданная потеря", — говорится в сообщении.

Латвийская актриса Лилита Озолиня: чем она прославилась

Родилась Лилита Озолиня 19 ноября 1947 года и в 20-летнем возрасте состоялся ее дебют в сфере кино — роль Велты в фильме "Когда дождь и ветер стучат в окно". Однако, настоящую популярность принесла ей роль Марты в фильме "Долгая дорога в дюнах" (1980 год).

В последнем сезоне она играла в двух постановках театра "Дайлес" и в обеих у нее была роль матери. Это Генриетта Искариот в пьесе Стивена Гирга "Полуночное шоу с Иудой Искариотом" (2022) и главная роль в пьесе "Мать" Флориана Зеллера (2020).

Скончалась звезда фильма "Долгая дорога в дюнах" Лилита Озолиня Фото: Facebook

"Вклад Лилиты Озолини в латвийское театральное и киноискусство неизмерим и бессмертен – только зная Лилиту, можно было открыть для себя многогранность и богатство ее личности, воплощенной во всех ее ролях", — подытожили представители театра.

Напомним, 1 июня сообщалось, что умер звезда фильмов "Люди в черном" и "Пираты Карибского моря" актер Серхио Кальдерон. Актеру было 77 лет, а его карьера в кино длилась шесть десятилетий.